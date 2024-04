BRUSSELS, BELGIUM - APRIL 04: The NATO symbol is seen reflected in a window alongside the flags of some of the member countries before the start of the 75th anniversary celebrations on April 04, 2024 in Brussels, Belgium. The North Atlantic Treaty Organization (NATO) was founded 75 years ago in the wake of World War II and at the onset of the Cold War. Within the last year, it has added two new members, Finland and Sweden, who were spurred to seek membership following Russia's large-scale invasion of Ukraine. (Photo by Omar Havana/Getty Images) / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7899 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.