Köln (ots) - 30 Primetime-Erstausstrahlungen, 26-mal über Senderschnitt des ausstrahlenden Senders

Das hohe Level der seit knapp einem Jahr ermittelten Hitrate der Produktionsfirmen der Banijay Germany erreichte im Monat März seinen bisherigen Jahresbestwert: Insgesamt waren im März 30 Erstausstrahlungen der Banijay Germany in der Primetime on Air, davon performten 26 Shows über dem Senderschnitt. Rechnerisch eine Hitrate von 87% im März in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen.

Zu den guten März-Zahlen tragen erfolgreiche, langlaufende Evergreens wie "Wer wird Millionär" und "Kitchen Impossible" (EndemolShine) bei. Auch die Wettkampf-Shows "Schlag den Star" und "Schlag den Besten" (Brainpool) zahlten als verlässliche Publikumsmagneten auf die Hitrate ein. Das Brainpool-Flagschiff "TV total" lag deutlich über dem Senderschnitt, sowie die Mixed-Show "Die besten Comedians Deutschlands", "40 Jahre RTL Comedy" der Banijay Productions und der erfolgreiche Neustart "Bratwurst & Baklava". Streamer-Neustart war "The 50" bei Prime Video.

Hintergrund:

Das Entertainment-Content-Haus Banijay Germany weist die prozentuale Hitrate seiner Primetime-Produktionen im TV seit April 2023 monatlich aus. Ziel ist, analog zu den Sendern, auch für Produktionsfirmen eine Transparenz bezüglich des entscheidenden Performance-Wertes gegenüber Kunden und Markt zu gewährleisten. Dazu werden die Anzahl der Primetime-Shows gesamt der Anzahl der Primetime-Shows über dem Senderschnitt gegenübergestellt und in einer Hitquote errechnet. Der März 2024 ist typisch für die starke Banijay Germany-Hitrate. Diese liegt seit Beginn der Messung durchschnittlich bei 81%, im Mai 2023 erreichte die Hitrate 96% - der bisherige Spitzenwert.

Die Banijay Germany Neustarts im April:

Kühlschrank öffne dich 03.04._20:15 Uhr // Sat.1 // EndemolShine

Glücksrad 04.04._21:15 Uhr // RTL2 // Banijay Productions

The Masked Singer 06.04._20.15 Uhr // ProSieben // EndemolShine

Höhle der Löwen 08.04._20.15 Uhr // VOX // EndemolShine

Kampf der Realitystars 10.04._20.15 Uhr // RTL2 // Banijay Productions

Armes Deutschland 16.04._20.15 Uhr //RTL2 // Good Times

Drei gegen Einen 20.04._20:15 Uhr // RTL // EndemolShine

Die Öko-Challenge - geht nachhaltig auch günstig? 21.04._15.45 Uhr // ZDF // Banijay Productions

Fight for Paradise 23.04._20:15 Uhr // Netflix // Banijay Productions

Über Banijay Germany | Im Jahr 2018 von Marcus Wolter und der Banijay Group gegründet, ist die Banijay Germany GmbH mittlerweile das führende Entertainment-Haus Deutschlands. Zu den bekanntesten Marken zählen "Tatort Berlin", "Tatort Dresden", "Höhle der Löwen", "Schlag den Star", "TV total", "Wer wird Millionär?", "Kitchen Impossible", "The Masked Singer", "Promi Big Brother", "Mein Lokal, Dein Lokal" oder "Kampf der Realitystars" - aber auch namhafte Künstlerinnen und Künstler, Live-Marken wie die "1Live Köln Comedy-Nacht XXL", "Nightwash", das Cologne Comedy Festival, zahlreiche Podcasts sowie MySpass.de gehören ins Portfolio. Banijay Germany ist ein Verbund von über 25 unabhängigen Entertainment-Produzenten und Unternehmen. Zur Gruppe gehören unter anderem Banijay Productions Germany, Good Times Fernsehproduktion, Endemol Shine Germany, MadeFor, SR Management, Only Good People, Banijay Media Germany, Good Humor, die Influencer-Plattform influence.vision und Brainpool samt Tochterfirmen wie unter anderem Brainpool Live, MTS und Cape Cross.

