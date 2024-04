Berlin/Bocholt (ots) - ROSE Bikes eröffnet einen neuen Brand Store in Berlin Mitte. Auf ca. 670 Quadratmetern Fläche Nähe Alexanderplatz führt der Fahrradhersteller in einem großzügigen Ausstellungsdesign durch die Erlebniskategorien seines Bike-Portfolios - von Race über Adventure bis hin zu Urban Mobility. Das auf der Fläche integrierte Café, ist ein Treffpunkt für Bike-Enthusiast*innen und Ausgangspunkt für Events. Von dort aus finden gemeinsame Ausfahrten, Workshops und weitere Events für die Berliner Bike Community statt. Startschuss sind erste Rides im Rahmen des Opening-Events am 12. April 2024.

Das Storekonzept folgt dem neu von ROSE entwickelten Markenleitbild "Experience Cycling": Die vielen individuellen Perspektiven und Erlebnisse der Community rund um das Fahrrad stellt der Bike-Hersteller dabei in Mittelpunkt. In der Schicklerstraße 5-7 präsentiert ROSE Bikes auf ca. 670 Quadratmetern Verkaufsfläche sein komplettes Bike-Sortiment an Rennrädern, Gravel-Bikes, Mountainbikes, Urban-Bikes und E-Bikes einer nach Erlebnissen kuratierten Ausstellung. Das Konzept bietet Fahrrad-Begeisterten die Möglichkeit, die neuesten Modelle, Designs und Technologien der Marke zu erleben. In einer separaten Flotte können insgesamt 100 Bikes bzw. Varianten vor Ort getestet werden.

Der neue ROSE Brand Store in Mitte stellt damit einmal mehr die Positionierung von ROSE als sportliche Premium-Fahrradmarke unter Beweis. "Die erste Realisierung unseres neuen Storekonzepts ist ein Meilenstein für uns als Bike-Brand", erklärt Sebastian Bomm, Director User Experience und Customer Intelligence bei ROSE Bikes. "Neben der Bike-Ausstellung und weiteren Services wollen wir hier Menschen zusammenbringen und Rad-Kultur feiern."

Exklusive Bike-Abholung

Kund*innen können ihr neues Fahrrad in einem geschlossenen Bereich abholen und sich von Fachexpert*innen individuell einweisen lassen. Diese exklusive Erfahrung ermöglicht es den Kund*innen, in einer entspannten Umgebung Fragen zu stellen, das Bike fachgerecht einstellen zu lassen und sich mit ihrem neuen Fahrrad in einem exklusiven Rahmen vertraut zu machen. Der ROSE Brand Store bietet zudem eine Reihe von Services, wie maßgeschneiderte Beratung sowie Reparaturen und Wartung in einer Werkstatt im Berlin-typischen Innenhof des Gebäudes.

Integriertes Café als Treffpunkt

In einem Café auf der Fläche, bietet ROSE regionale Snacks und typische Kaffeespezialitäten an und lädt seine Besucher*innen zum Austausch ein. Der Store wird zum Zentrum für Ride-Outs, Workshops und Events, welche die Radkultur fördern und die lokale Fahrradgemeinschaft stärken. "Wir präsentieren nicht nur unsere neusten Bikes in Berlin Mitte, sondern schaffen auch eine Destination, die Menschen inspiriert und verbindet", erklärt Nadine Pietzko, Store-Managerin ROSE Bikes Berlin. "Unser Store wird ein Ort sein, an dem sich Fahrradbegeisterte treffen können, um ihre Leidenschaft zu teilen, und an dem alle die Möglichkeit haben, die Freiheit und den Spaß am Radfahren zu erleben."

Opening-Event mit verschiedenen Ride-Outs

Am 12. April lädt ROSE Bikes im Rahmen eines Opening-Events zu verschiedenen Road-, Gravel- und Urban Rides ein. Nach den Ausfahrten kommen die Teilnehmer*innen, das Store Team und alle weiteren Gäste bei Snacks, Drinks und Musik zusammen, um den Abend gemeinsam entspannt ausklingen zu lassen.

Bereits seit dem 21. März 2024 ist der neue Brand Store an der Schicklerstraße 5-7 geöffnet.

Store-Standort und Öffnungszeiten:

Rose Bikes Berlin - Schicklerstr. 5-7, Berlin

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr und Samstag 10 bis 18 Uhr

Alle weiteren Infos zum Rose Bikes Store Berlin gibt's hier (https://www.rosebikes.de/%C3%BCber-rose/rose-stores/rose_bikes_berlin).

