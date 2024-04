Mainz (ots) - Die geplante Bundeswehrreform soll die größte Umstrukturierung der Truppe seit Jahrzehnten werden. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius will die Armee damit auf die neue Sicherheitslage einstellen. Am Montag wird er rund 20 Soldaten am Regierungsterminal des Berliner Flughafens verabschieden. Sie sind das Vorkommando für den in Litauen geplanten Bundeswehreinsatz, bei dem mehr als 5.000 Soldatinnen und Soldaten die Nato-Ostflanke stärken sollen. Die dauerhafte Präsenz einer deutschen Brigade in Litauen ist eine Reaktion auf die veränderte Sicherheitslage in Europa seit Russlands Überfall auf die Ukraine – und eine Zäsur in der Geschichte der Bundeswehr.

Wie kriegstüchtig ist die Truppe im dritten Jahr der Zeitenwende? Was wäre die Nato ohne den Partner USA? Und was braucht die Ukraine, um diesen Krieg noch zu gewinnen? "Was nun, Herr Pistorius?" fragen am Montag, 8. April 2024, 19.20 Uhr, ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Anne Gellinek.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine betont, dass Deutschland mehr in die Sicherheit investieren müsse. Wie leistungsfähig ist die Bundeswehr heute, mehr als zwei Jahre nach der Ankündigung einer Zeitenwende? Und wie steht es um die Einigkeit des Westens mit Blick auf eine gemeinsame Außenpolitik? Donald Trump jedenfalls schürt vor der US-Wahl im November Zweifel an der Verlässlichkeit der europäischen Verbündeten und droht sogar mit einem Austritt der USA aus der Nato. Derweil diskutieren die Außenminister über mehr gemeinsame Hilfen für die Ukraine, die durch den russischen Aggressor immer stärker unter Druck gerät.

"Was nun, Herr Pistorius?" ist am Montag, 8. April 2024, um 19.20 Uhr im ZDF und auf ZDFheute.de zu sehen.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 030 – 2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos Pressefotos von der "Was nun, Herr Pistorius?"-Sendung erhalten Sie ab Montag, 8. April 2024, 16.00 Uhr, als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/wasnun) (nach Login).

Weitere Informationen "Was nun, …?" (https://www.zdf.de/politik/was-nun) in der ZDFmediathek.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation Telefon: +49-6131-70-12108

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/) und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH