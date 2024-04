Köln (ots) - Jamie Oliver ist zurück bei RTL Living: Die Lebenshaltungskosten steigen überall, für viele Familien bedeutet das: sparen. Doch zumindest kulinarisch muss niemand auf etwas verzichten - das stellt der Starkoch in seiner brandneuen Kochreihe "Jamie Oliver - günstig genießen" eindrucksvoll unter Beweis. Jede Menge Tipps, Tricks und clevere Rezepte gibt es ab 16. Mai 2024, immer donnerstags um 20:15 Uhr in sieben Folgen bei RTL Living.

Kreative Rezeptideen für kaum mehr als einen Euro pro Portion und praktische Tipps, die Zuschauer:innen je nach vorhandenen Zutaten, Vorlieben und der jeweiligen Lebenssituation individuell an ihre Bedürfnisse anpassen können - das verspricht Jamie Olivers neue Kochreihe "Jamie Oliver - günstig genießen". Dafür hat der Starkoch sich nicht nur smarte Rezepte einfallen lassen, sondern sich darüber hinaus Gedanken gemacht, wie auch die Zubereitung energieeffizient und damit kostengünstig gelingt. So zeigt er etwa, wie sich ein ausgezeichnetes Chili in der Mikrowelle zubereiten lässt und kreiert tolle Gerichte, die "Meal-Prep"-geeignet sind - also durch Vorkochen für mehrere Tage Zeit und Geld sparen.

In jeder Folge lädt Jamie einen neuen Gast ein und schaut sich in der heimischen Küche seines jeweiligen "Sous Chefs" um. Von Sri Lanka über Zypern bis nach Italien oder Indien - seine Hausbesuche versprechen noch mehr Inspiration für köstliche wie kostengünstige Rezepte aus aller Welt. Ideal zum Nachmachen!

RTL Living zeigt sieben Folgen à 60 Minuten ab 16. Mai 2024, immer donnerstags um 20:15 Uhr in einer Deutschlandpremiere. Produziert wurde die Kochreihe von Jamie Oliver Productions, mit Samantha Beddoes als Executive Producer, Katie Millard als Series Producer und Jamie Hammick als Series Director. Lizenzgeber von "Jamie Oliver - günstig genießen" (OT: "Jamie Oliver: Cooking For Less") ist Fremantle.

