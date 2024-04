München (ots) - - Hugo Egon Balder moderiert vier Folgen der Unterhaltungssendung - Gäste sind unter anderem: Janine Kunze, Ingo Appelt und Guido Cantz - "Genial witzig - Das große Witze-Battle" ab Donnerstag, den 25. April um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI

Neue Show bei RTLZWEI: "Genial witzig - Das große Witze-Battle" hält, was der Name verspricht. Zahlreiche Comedians versuchen nicht nur Hugo Egon Balder zum Lachen zu bringen, sondern vor allem das Publikum im Studio und zuhause. Dafür greifen sie tief in die Witzekiste und batteln sich, wie der Sendungstitel schon so schön verrät. Mit von der Partie sind in den vier Episoden unter anderem Bernd Stelter, Janina Kunze, Guido Cantz und Mirja Boes. "Genial witzig - Das große Witze-Battle" läuft ab Donnerstag, den 25.4., um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI.

Vier Comedians, ein Showmaster und ein überlebensgroßer Frosch namens Horst - das ist das Geheimrezept von "Genial witzig - Das große Witze-Battle". Hugo Egon Balder hat die Creme de la Creme der deutschen Comedy-Szene um sich versammelt, um einen guten alten Witzeabend aufleben zu lassen. In jeder Folge treten vier Comedians gegeneinander an, um das Publikum mit Lachern zu versorgen. Dabei spielen sie in Witze-Kategorien wie "Liebe & Sex", "Unsere Lieblinge auf vier Pfoten" und "Beim Arzt" um den Tagessieg. Der Clou? Ein überlebensgroßer Frosch sammelt die Kategorie aus einem Planschbecken - als Auszeichnung winkt ebenfalls ein Frosch. Klingt witzig? Ist es auch!

In der ersten von vier Episoden treten Janine Kunze, Ingo Appelt, Guido Cantz und Markus Krebs gegeneinander an. Sie erzählen Gags aus dem Schlafzimmer, Straßenverkehr und der Kategorie "Im Job". Welcher Comedian schließlich mit "dem hübschesten Frosch unter Gottes Sonne" in der Auftaktfolge nach Hause fährt, das erfahren die RTLZWEI-Zuschauerinnen und -Zuschauer am 25. April ab 21.15 Uhr.

In den weiteren Episoden sind unter anderem die Komiker Bernd Stelter, Mirja Boes, Matze Knop, Ilka Bessin und Oliver Pocher zu sehen - jede Menge Jokes inklusive.

"Genial witzig - Das große Witze-Battle" wird von Constantin Entertainment GmbH produziert.

Die neue Show "Genial witzig - Das große Witze-Battle" startet am 25. April um 21.15 Uhr. Auf RTL+ sind die Folgen nach TV-Ausstrahlung 30 Tage lang im kostenlosen Bereich abrufbar.

