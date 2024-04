München (ots) - - Zu Gast bei "Genial daneben": Jan van Weyde, Mirja Boes und Michael Kessler - Wer holt den Sieg in der zweiten Folge von "Glücksrad"? - Die Gameshows "Genial daneben" und "Glücksrad" am Donnerstag, den 04. April ab 20:15 Uhr, bei RTLZWEI

Was hat es mit dem Phänomen "Schwimmen mit Schnurrbärten" auf sich? Können Jan van Weyde, Mirja Boes und Michael Kessler dieses Rätsel von Hugo Egon Balder lösen? Wie in jeder Woche bekommen sie Unterstützung von Hella von Sinnen und Wigald Boning. Unterstützung beim "Glücksrad" bekommt Sonya Kraus auch in dieser Woche von Guido Cantz. Neue Folgen von "Genial daneben" und "Glücksrad" - am Donnerstag, den 04.04., ab 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.

Unser prominentes Rateteam, bestehend aus Mirja Boes, Jan van Weyde und Michael Kessler, widmet sich heute nicht nur einer medizinischen Eigenbehandlung, sondern auch der faszinierenden Erscheinung von Schwimmern mit Schnurrbärten. Zusätzlich grübeln sie über einen Kater mit Diplom und wagen sich in die unergründlichen Tiefen einer Spülmaschine. Unterstützt werden sie dabei von den "Genial daneben"-Urgesteinen Hella von Sinnen und Wigald Boning.

Anna-Sophia aus Bochum, Cornelia aus Düsseldorf, Rolf aus Bad Kreuznach, Noah-Miguel aus Frankfurt am Main, Silke aus Kerpen und Mike aus Moers treten in der zweiten Ausgabe des "Glücksrad" gegeneinander an und versuchen sich gegenseitig auszuloten. In der Buzzerrunde können die Kandidaten einen Extra-Dreh erspielen, ehe sie in ihren regulären Runden zu dritt gegeneinander antreten. Im Halbfinale treffen die schlausten Köpfchen der jeweiligen Runden an, mit dem Ziel, so viel Geld wie möglich mit nach Hause zu nehmen. Schaffen es Sonya Kraus und Guido Cantz den Drehenden Tipps in Sachen "Glücksrad", Vokale und Konsonanten zu geben?

"Glücksrad" wird von Banijay Productions Germany produziert. "Genial daneben" wird von Constantin Entertainment GmbH produziert.

"Genial daneben" und "Glücksrad" am 04. April, ab 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Auf RTL+ sind die Folgen nach TV-Ausstrahlung 30 Tage lang im kostenlosen Bereich abrufbar.

Über "Genial daneben":

Endlich ist "Genial daneben" mit einer zweiten Staffel zurück. In der beliebten Comedy-Rateshow stellt Moderator Hugo Egon Balder fünf prominenten Comedians kuriose Fragen aus dem Bereich der Allgemeinbildung, die von Zuschauerinnen und Zuschauern eingeschickt wurden. Kreativ und witzig kommt die Rategruppe gelegentlich auf die richtige Antwort. Schafft sie es aber nicht, kann sich der Einsender der Frage über einen Geldgewinn freuen.

Über "Glücksrad":

Wer hat den Dreh raus und wer geht leer aus? In der kultigen Quiz-Show versuchen die Kandidatinnen und Kandidaten, das Worträtsel auf der berühmten Buchstabenwand zu lösen. Die Teilnehmenden benötigen dafür das richtige Händchen am Glücksrad, um einen möglichst hohen Geldbetrag zu erspielen. Am Ende kann sich aber nur eine Person im großen Champions-Finale durchsetzen und mit einem Geldgewinn nach Hause gehen. Die anderen Kandidatinnen und Kandidaten sind dafür um eine Erfahrung reicher geworden. Moderiert wird das Glücksrad von Sonya Kraus und Guido Cantz.

Pressekontakt:

RTLZWEI Kommunikation 089 - 641850 kommunikation@rtl2.de unternehmen.rtl2.de

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH