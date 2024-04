Frankfurt am Main (ots) - ISO 9001, die internationale Norm für Qualitätsmanagement (QM), folgt einem kontinuierlichen Wandel und bleibt so ein leistungsstarkes Instrument der strategischen Unternehmenssteuerung. Veränderungen ergeben sich zum einen durch die regelmäßigen Überarbeitungen der Norm - zuletzt 2015 und (nun anstehend) durch die für 2025 geplante Revision.

QM: Globale Entwicklungen sind der Pacemaker

Zum anderen wirken äußere Faktoren und Notwendigkeiten auf das Verständnis von Qualitätsmanagement ein. Heute muss ein Qualitätsmanagementsystem den globalen, immer öfter auch unvermittelt eintretenden Veränderungen folgen können. Eine Antwort dafür ist der Paradigmenwechsel vom klassischen zum agilen Qualitätsmanagement. Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH) greift die Möglichkeiten und Chancen einer solchen Entwicklung in einem kostenfreien Webinar auf:

Agiles Qualitätsmanagement in einer agilen Welt (https://www.dqsglobal.com/de-de/wissen/dqs-academy-schulungen-veranstaltungen/webinar-agiles-qualitaetsmanagement?utm_campaign=de-gmbh-iso-9001-revision-2025&utm_source=presseportal.de&utm_medium=email&utm_content=pi-wbn-agiles-qm) - Den Wandel in der VUKA-Welt gestalten (https://www.dqsglobal.com/de-de/wissen/dqs-academy-schulungen-veranstaltungen/webinar-agiles-qualitaetsmanagement?utm_campaign=de-gmbh-iso-9001-revision-2025&utm_source=presseportal.de&utm_medium=email&utm_content=pi-wbn-agiles-qm) | kostenfreies Webinar | 11. April 2024 (https://www.dqsglobal.com/de-de/wissen/dqs-academy-schulungen-veranstaltungen/webinar-agiles-qualitaetsmanagement?utm_campaign=de-gmbh-iso-9001-revision-2025&utm_source=presseportal.de&utm_medium=email&utm_content=pi-wbn-agiles-qm)

Im Webinar betrachten wir zentrale Fragestellungen wie:

- Warum agile Prinzipien nicht im Konflikt mit ISO 9001 stehen - Wie der Wechsel vom klassischen zum agilen Qualitätsmanagement gelingen kann - Warum agiles Qualitätsmanagement keine Auflösung von Hierarchien bedeutet

Wertvolle Einblicke in das Thema agiles Qualitätsmanagement

Durch das Webinar führt Dr. Wilhelm Griga, Senior Quality Manager bei Siemens Digital Industries. Er verfügt über umfassende Expertise im Bereich des Qualitätsmanagements und der digitalen Transformation. Seine fundierten Kenntnisse in den Bereichen Organisationsentwicklung, agiles Managementsystem, nachhaltiges Non-Conformance Management und modernes Auditmanagement machen ihn zu einem hochqualifizierten Impulsgeber für wertvolle Einblicke in das Thema agiles Qualitätsmanagement. Als Scrum Master spielte er eine entscheidende Rolle in einem agilen Siemens-Projekt zur Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements für das digitale Zeitalter.

Termininformation:

Agiles Qualitätsmanagement in einer agilen Welt

online | 11.04.2024 | 10:00-11:00 Uhr

Die Teilnahme am Webinar ist kostenfrei, bedarf aber einer Registrierung

Mehr Informationen und Anmeldung (https://www.dqsglobal.com/de-de/wissen/dqs-academy-schulungen-veranstaltungen/webinar-agiles-qualitaetsmanagement?utm_campaign=de-gmbh-iso-9001-revision-2025&utm_source=presseportal.de&utm_medium=email&utm_content=pi-wbn-agiles-qm)

DQS: Simply leveraging Quality.

"Bei allem was wir tun, stellen wir bei jedem Projekt höchste Ansprüche an Qualität und Kompetenz. Damit wird unser Handeln zum Benchmark für unsere Industrie, aber auch zu unserer eigenen Maxime, die wir jeden Tag aufs Neue aufstellen."

DQS setzt für ihre Kunden höchste Maßstäbe an Expertise, Erfahrung und Qualität. Die Kernkompetenzen von DQS liegen in der Durchführung von Zertifizierungsaudits und Assessments. Damit gehört DQS, geführt aus Frankfurt am Main, mit einem jährlichen Umsatz von 141 Mio. EUR (in 2022) zu den führenden Anbietern weltweit, mit dem Anspruch, jederzeit neue Maßstäbe an Verlässlichkeit, Qualität und Kundenorientierung zu setzen.

Über 2.500 top-qualifizierte und erfahrene Auditoren führen jährlich über 125.000 maßgeschneiderte Audits in mehr als 60 Ländern nach über 200 anerkannten Normen und Standards durch.

Die DQS wurde vor über 35 Jahren von der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ), dem Deutschen Institut für Normung (DIN) und weiteren deutschen Industrieverbänden mit dem Anspruch ins Leben gerufen, Zertifizierungen und Audits für Unternehmen weltweit auf höchstem Niveau durchzuführen. Mit ihrer Gründung war die DQS der erste unabhängige Zertifizierungsdienstleister in Deutschland. In 2008 brachte das U.S. Unternehmen Underwriters Laboratories als weiterer Gesellschafter sein internationales Management System Zertifizierungsgeschäft in die Gruppe ein und verhalf somit dem Unternehmen zu einem großen Schritt in Richtung globaler Präsenz.

Pressekontakt:

Matthias Vogel Presse-/Öffentlichkeitsarbeit DQS GmbH August-Schanz-Straße 21 60433 Frankfurt am Main Tel.: 069 95427-287 E-Mail: matthias.vogel@dqs.de https://www.dqsglobal.com/de-de/

Original-Content von: DQS GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH