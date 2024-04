Berlin (ots) - Hörbuch-Streaming-Anbieter BookBeat bringt gemeinsam mit Media Control erstmals eine regelmäßig erscheinende Chartsliste der Hörbücher unabhängiger Verlage heraus. Hiermit werden die beliebtesten Werke kleinerer und mittlerer unabhängiger Verlage ausgezeichnet.

"Mit der Indie-Hörbuch-Bestsellerliste möchten wir die Aufmerksamkeit auf die beeindruckende Vielfalt und Qualität der Hörbuchproduktionen unabhängiger Verlage lenken", sagt Kathrin Rüstig, Geschäftsführerin der BookBeat GmbH. "Unsere BookBeat-Kund*innen entdecken jeden Tag die Hör-Schätze aller Verlage. Mit dieser neuen Bestsellerliste würdigen wir nun ganz offiziell die künstlerische Arbeit kleinerer und unabhängiger Verlage."

Die Hörbuch-Indie-Charts werden quartalsweise aktualisiert und spiegeln die aktuelle Beliebtheit und Nachfrage nach den Hörbüchern unabhängiger Verlage wider. Es gelten die gleichen Kriterien bei der Definition der Indie-Verlage, die auch für die gleichnamige Bücher-Bestenliste angelegt werden. Hörer*innen können sich auf eine vielfältige Auswahl an Genres freuen, von fesselnden Romanen über faszinierende Sachbücher bis hin zu inspirierenden Selbsthilfegeschichten.

"Die Indie-Charts sind ein wichtiger Schritt in Richtung Entdeckung neuer und origineller Hörbücher abseits des Mainstreams. Durch diese Datenanalyse erhöhen wir nicht nur die Sichtbarkeit unabhängiger Verlage, sondern zeigen auch einen vielfältigeren Katalog an Hörerlebnissen auf", ergänzt Deniz Ulucan, Leiter der Buch- & Marktforschung bei Media Control.

Die Top20 Indie Charts des ersten Quartals 2024 sehen wie folgt aus:

1. Rebekah Stoke: Im tiefen dunklen Wald (dp audiobooks) 2. Cornelia Funke: Tintenherz (Goya libre) 3. Rebekah Stoke: Die Mutter - Mommy liebt dich über alles ... (dp audiobooks) 4. J. S. Wonda: Very Bad Kings (Miss Motte Audio) 5. Cornelia Funke: Tintenblut (Goya libre) 6. Matthias Ernst: Die Headhunterin (dp audiobooks) 7. Stella Tack: Ever & After. Der schlafende Prinz (Goya libre) 8. Sabine Thiesler: Im Versteck (LAUSCH Phantastische Hörbücher) 9. Cornelia Funke: Tintentod (Goya libre) 10. Suzie Miller: Prima Facie (speak low) 11. Ella Hansen: Nordgrab - Inselpolizei Amrum-Föhr (Audio-To-Go) 12. Sven Stricker: Sörensen sieht Land - Sörensen ermittelt (Audio-To-Go) 13. Daniela Arnold: Keine perfekte Ehefrau - Sylt-Thriller (Hörbuchmanufaktur Berlin) 14. Sophie Passmann: Pick me Girls (Tacheles!) 15. Saskia Louis: Love and Hockey - Lucas & Anna (dp audiobooks) 16. Sven Stricker: Sörensen am Ende der Welt - Sörensen ermittelt (Audio-To-Go) 17. Rhys Bowen: Mörderische Mission (dp audiobooks) 18. Matthias Ernst: Der Therapeut (dp audiobooks) 19. Philipp Oehmke: Schönwald (Tacheles!) 20. Cornelia Funke: Die Farbe der Rache - Tintenwelt (Atmende Bücher)

