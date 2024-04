Stuttgart (ots) - Sonic Technology AG, ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die Industrie, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ab sofort unter dem neuen Namen Scable AG firmiert. Die Umfirmierung markiert den nächsten Schritt im Wachstum des Stuttgarter Unternehmens.

Seit seiner Gründung 2017 hat das Unternehmen eine Transformation durchlaufen, von einem spezialisierten Dienstleister für Technologieberatung zu einem führenden Entwickler und Anbieter von Softwarelösungen für Fabriken.

Diese Entwicklung spiegelt sich in der kontinuierlichen Ausweitung des Produktportfolios wider. Die Produktions- und Instandhaltungssoftware des Unternehmens ist bereits seit letztem Jahr unter dem Namen Scable am Markt. Der Name steht dabei für stabile und skalierbare Prozesse, welche sowohl Führungskräfte als auch Anwender in Fabriken befähigen ("enablen").

"Die Umbenennung in Scable AG repräsentiert den nächsten logischen Schritt auf unserem Weg, die anwenderfreundlichste Software für Fabriken zu entwickeln", sagt Lukas Morys, Gründer und CEO der Scable AG zur Umfirmierung.

Kunden und Partner können weiterhin auf die bewährte Exzellenz und den Support zählen, die Scable zu einem geschätzten Partner bei Unternehmen wie Bosch, Daikin, CATL oder STIHL gemacht hat.

Weitere Informationen: https://scable.io

Über Scable AG

Scable ist ein Unternehmen aus Stuttgart, das Software für effiziente Abläufe in Produktion und Instandhaltung anbietet. Die Mission des Unternehmens ist es, mit der höchsten Anwenderfreundlichkeit Fabriken zukunftsfähig zu machen.

Pressekontakt:

Alexander Mrohs Email: marketing@scable.io

Original-Content von: Scable, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH