Erfurt (ots) - Quizfans können sich freuen: "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/ARD/hr) startet mit den neuen Schulbattles ab dem 5. April 2024 online first auf kika.de und im KiKA-Player. In der KiKA-Quiz Appgibt es parallel als Warm-Up zur neuen Staffel und begleitend zur Vorrunde mit "Deine Lieblingsklasse" einen neuen Mitspielmodus.

Insgesamt 16 Schulklassen spielen in der neuen Vorrunde von "Die beste Klasse Deutschlands" in schulübergreifenden Challenge- und Quiz-Duellen um den Einzug in die nächste Runde. "Battlemaster" sind die Reporterin und Redakteurin Anna Klär, die Moderatorin Dilara Colak, der Content Creator Lukas White, die Journalistin Marie Brand sowie der YouTuber Julius Berger. Sie sind in den Schulen bei den teilnehmenden Klassen und begleiten die Duelle vor Ort. Die Schulbattles sind ab dem 5. April 2024 online first auf kika.de, im KiKA-Player und ab dem 25. April 2024 bei KiKA zu sehen.

In der KiKA-Quiz App können alle Interessierten ihre persönlichen Favoriten der Schulbattles unterstützen. Es gilt, mit der eigenen Quizleistung für die Lieblingsklassen Punkte als Startbonus für die nächste Runde zu sammeln. Welche Klassen gehen mit dem größten Punktepolster in die kommenden Wochenshows im KiKA-Studio in Erfurt?

Die Termine von "Die beste Klasse Deutschlands" im Überblick:

- Ab 5. April 2024: Schulbattles online first auf kika.de, im KiKA-Player und Start des neuen Mitspielmodus "Deine Lieblingsklasse" in der KiKA-Quiz App (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-quiz/kika-quiz-100.html) - Ab 25. April 2024: Schulbattles immer donnerstags um 13:30 und 20:10 Uhr und freitags um 13:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA Player - Ab 26. April 2024: Wochenshows, immer freitags, 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player - 18. Mai 2024: Superfinale um 8:00 Uhr im Ersten, auf kika.de und im KiKA Player - 24. Mai 2024: Superfinale um 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA Player

"Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA und ARD. Redaktionelle Verantwortung bei KiKA tragen Thomas Miles und Marko Thielemann. Für Das Erste zeichnen Tanja Nadig und Elen Schmidt vom Hessischen Rundfunk verantwortlich.

Weitere Informationen finden Sie auf kommunikation.kika.de.

