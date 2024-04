Unterföhring (ots) - Sieben Staffeln lang stellen sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf dem Wettbewerb gegen ihren Arbeitgeber. ProSieben schickt bislang 136 prominente Gegnerinnen und Gegner ins Rennen, lässt Joko & Klaas erst gegen 100, dann gegen 777 ProSieben-Mitarbeiter:innen spielen, legt das gesamte Studio auf Eis und spielt die Show rückwärts durch. In der neuen Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben" (ab 9. April 2024, immer dienstags, 20:15 Uhr) feiert der Wettbewerb mit der 50. Folge Jubiläum. Aus diesem Anlass haben sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf etwas Besonderes gewünscht. Was? Alles ist möglich ...

ProSieben-Chef Hannes Hiller: "Wer 50 Mal den Mut beweist, gegen einen ganzen Sender anzutreten, dem erfüllen wir zum Jubiläum auch einen außergewöhnlichen Wunsch. 'Joko & Klaas gegen ProSieben' ist so viel mehr als eine starke Prime-Time-Show. Dazu gehören herausragende, bewegende und relevante 15 Minuten Sendezeit, eine Portion Anarchie und Ideen, die aus dem klassischen TV-Format ausbrechen. Und ich gebe zu: Wenn wir gewinnen, freuen wir uns darüber auch ein wenig. Diese Mischung macht diese Show zu einer wundervollen Überraschungstüte. Von Herzen sagt ganz ProSieben: Alles Gute zum Jubiläum!"

Von "Männerwelten" über RTL-Reaction bis zur eigenen ProSieben-Hymne

In 48 Folgen "Joko & Klaas gegen ProSieben" kann sich das Moderationsduo 20 Mal erfolgreich gegen seinen Haussender durchsetzen und erspielt sich Sendezeit, die für Schlagzeilen sorgt. "Männerwelten", "A Short Story Of Moria", eine ganze Nacht lang #NichtSelbstverständlich, über 38.000 Registrierungen für Stammzellspenden bei der DKMS, eine #Schatzsuche und ein Millionengewinner. Ein ProSieben-RTL-Spezial, ein Schwein in einer Kunstgalerie, eine Statue für Klaas oder 15 Minuten Anstehen in einer Warteschlange gehören unter anderem zur bisherigen Historie von "Joko & Klaas LIVE".

28 Mal triumphiert ProSieben und erfreut sich unter anderem an Joko & Klaas als Programmansager, als Moderatoren von "taff", "Galileo", "red." und dem Wetter, an einer eigens komponierten ProSieben-Hymne, einer Live-Call-in-Show im Nachmittagsprogramm, einer jährlichen Silvestertradition mit "Silvester für Eins", an einer lebenden Plakatwand mit den beiden festgeklebten Moderatoren, als Köche in der ProSieben-Kantine oder an einer eigenen Joyn-Miniserie im Zoo.

48 Folgen, ein Zeremonienmeister: Steven Gätjen führt auch durch die neue Staffel von #JKvsP7.

Produziert wird "Joko & Klaas gegen ProSieben" von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" - sechs Folgen, ab 9. April 2024 immer dienstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #JKvsP7

Pressekontakt: Kevin Körber phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 email: kevin.koerber@seven.one

Photo Production & Editing Nadine Vaders phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161 email: nadine.vaders@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH