Unterföhring, 29. März 2024 - Knapp vier Jahre ist es her, als die SGS Essen kurz davor war, den ersten Titel ihrer Vereinsgeschichte zu feiern. Gegen den hochfavorisierten VfL Wolfsburg unterlag die Elf von Trainer Markus Högner im DFB-Pokalfinale erst im Elfmeterschießen.

Für Essen liefen damals u. a. Lena Oberdorf und Marina Hegering auf, die mittlerweile beim VfL unter Vertrag stehen. Ebenso Vivien Endemann, die im Sommer zu den Wölfinnen wechselte. An Ostersamstag kommt es nun zum Wiedersehen, wenn das Halbfinale des DFB-Pokals ansteht. Während Wolfsburg das Finale fest im Blick hat und zum zehnten Mal in Folge den Pott in die Höhe strecken will, hofft Essen auf eine Sensation, die im Juli 2020 denkbar knapp ausblieb. Ab 12:45 Uhr stimmen Nele Schenker und Expertin Turid Knaak auf die Partie ein, die exklusiv auf Sky Sport Mix zu sehen sein wird.

Das zweite Halbfinale bestreiten der FC Bayern und Eintracht Frankfurt an Ostersonntag ab 15:45 Uhr. Erneut begrüßt Nele Schenke die Zuschauer, an ihrer Seite befindet sich dann Expertin Melanie Behringer.

Zwei brisante Derbys im DFB-Pokal-Halbfinale der Männer: Saarbrücken empfängt Kaiserslautern am Dienstag, Leverkusen trifft am Mittwoch auf Düsseldorf

Das Überraschungsteam aus Saarbrücken sorgt weiterhin für Schlagzeilen und steht nach dem 2:1-Sieg über Borussia Mönchengladbach sensationell im Halbfinale des DFB-Pokals. Auf den Drittligisten wartet nun ein brisantes Derby, denn ebenfalls überraschend schaffte es der Zweitligist 1. FC Kaiserslautern unter die letzten vier. Somit steht bereits fest, dass mindestens ein Finalteilnehmer in Berlin nicht aus dem Fußball-Oberhaus stammen wird. Während das Duell zwischen den Saarländern und den Pfälzern - Saarbrücken warf bereits den FC Bayern und Eintracht Frankfurt aus dem Pokal - ausgeglichen erscheint, sind die Rollen tags darauf klar verteilt. Bundesliga-Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen trifft im rheinischen Derby auf Fortuna Düsseldorf aus Liga 2.

Am Dienstag stimmt ab 20:00 Uhr Yannick Erkenbrecher die Zuschauer auf das heiße Duell im Ludwigsparkstadion ein, das Kai Dittmann auf Sky Sport Mix kommentiert.

Zur selben Uhrzeit begrüßt am Folgetag Michael Leopold aus der BayArena die Zuschauer. Wolff Fuss kommentiert das Rhein-Duell, das Sky Q Kunden zusätzlich in UHD genießen können.

