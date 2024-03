Schwerin (ots) - Zur Einrichtung einer "Zentralen Stelle Arbeitsmigration" durch das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern zum 1. April 2024 sagt der Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Michael Beermann:

"Um internationale Pflegekräfte für eine Tätigkeit in Mecklenburg-Vorpommern zu gewinnen, muss es einfache Verfahren und ein deutliches Zeichen des Willkommens geben. Beides erreicht die Landesregierung mit der neuen Zentralen Stelle. Für die anwerbenden Unternehmen kann damit vieles leichter werden.

Der Normenkontrollrat, der die Bundesregierung in Fragen der Entbürokratisierung berät, hat erst vor Kurzem solche Anlaufstellen in allen Bundesländern gefordert. Mecklenburg-Vorpommern reiht sich nun in die Linie der Länder ein, die es zuwandernden Kräfte und anwerbenden Pflegeeinrichtungen gleichermaßen leichter machen."

Pressekontakt:

Für Rückfragen: Dietmar Schmidt, bpa-Landesbeauftragter, Tel.: 0173 5186323, www.bpa.de

Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH