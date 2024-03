Köln (ots) - Der April steckt voller Reality-Highlights: Mit der dritten Staffel von "Prominent getrennt" stellen sich wieder mutige Ex-Paare ihrer Vergangenheit und versuchen im sonnigen Südafrika die Gewinnsumme zu verteidigen. Und die neue Staffel von "Kampf der Realitystars" lockt wieder jede Menge Promis an den Starstrand! Wer von seinem stressigen Alltag abschalten möchte, der findet maximale Entspannung bei "Die große Elchwanderung - Das Live-Event von RTL+ und GEO" und kann zuschauen, wie Schwedens Elche nach kargen Wintermonaten an der Küste wieder zurück ins Landesinnere auf ihre Weiden ziehen. Für alle Hörbuch-Fans hält die All Inclusive Entertainment auch wieder einiges parat.

April

Fiction im April 2024

1. April: "Der Pass", Staffel 3, 8 Folgen

1. April: "Die Bergpolizei", Staffel 1-3

2. April: "Dark Winds - Der Wind des Bösen", Staffel 2, 6 Folgen, auch bei RTL Crime

15. April: "Heartland", Staffel 15, 10 Folgen, exklusiv

Reality im April 2024

3. April: "Prominent getrennt", Staffel 3, außerdem verfügbar: Playlist

5. April: "Kampf der Realitystars", Staffel 5, 10 Folgen, auch bei RTLZWEI, außerdem verfügbar: Playlist

Comedy im April 2024

17. April: "Die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt"

Filme im April 2024

28. April: "Scream (2022)"

Dokumentation im April 2024

10. April: "Home-Makeover mit Jessica Alba", 6 Folgen, auch bei RTL Living

22. April: LIVE: "Die große Elchwanderung - Das Live-Event"

Sport im April 2024

3. April: LIVE: Premier League Manchester City vs. Aston Villa

6. April: LIVE: Formel 1 Qualifying Japan

6. April: LIVE: Premier League Brighton & Hove Albion vs. Arsenal London

11. April: UEFA Europa League & Conference League: Viertelfinale, Hinspiele

13. April: LIVE: Premier League Manchester City vs. Luton Town

18. April: UEFA Europa League & Conference League: Viertelfinale, Rückspiele

20. April: LIVE: Formel 1 Qualifying Sprintrennen China

22. April: FIA World Endurance Championsship - Das Magazin: Die 6 Stunden von Imola

26.-27. April: NFL Draft 2024

RTL+ Kids im April 2024

1. April: "Ach du heilige Scheibe - Die Abenteuer von Mimo und Leva", Staffel 1, 26 Folgen

5. April: "Super Wings", Staffel 7

5. April: "Gigantosaurus", Staffel 3

Hörbücher

1. April: "Deine perfekten Freunde", von Daniela Arnold (Aus der Partnerschaft mit Deezer)

9. April: "Sie kann dich hören", von Freida McFadden (Aus der Partnerschaft mit der PRH Verlagsgruppe)

19. April: "Der Schlechte", von Rebekah Stoke (Aus der Partnerschaft mit Deezer)

22. April: "Girls Night - Nur eine kennt die ganze Wahrheit", von Claire Douglas (Aus der Partnerschaft mit der PRH Verlagsgruppe)

26. April "Coldhart - Strong & Weak", Teil 1, von Lena Kiefer

Weitere Infos zu ausgewählten Highlights im April:

3.4.: "Prominent getrennt", Staffel 3, außerdem verfügbar: Playlist

8 Prominente treffen auf ihre größte Herausforderung: die oder den Ex! In einer Villa in Südafrika kämpfen die getrennten Paare gemeinsam um 100.000 Euro. Dafür müssen sie alte Gräben schließen, sich gegenseitig vertrauen und beweisen, dass sie als Ex-Paar zusammenarbeiten können. Sie stellen sich nicht nur der Konkurrenz, sondern auch der gemeinsamen Vergangenheit. Außerhalb der Villa, ganz ohne Ablenkung und die neugierigen Blicke der Mitbewohner:innen, verbringen die Ex-Paare "Zeit zu zweit" und stehen einander Rede und Antwort. In Gruppenspielen müssen sie unabhängig vom Ex die Gewinnsumme verteidigen. Am Ende kann nur eines der Ex-Promipaare die Show als Sieger-Ex-Paar verlassen.

5.4.: "Kampf der Realitystars", 10 Folgen, auch bei RTLZWEI, außerdem verfügbar: Playlist

2024 geht der "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" in die fünfte Runde. Der 23-köpfige Cast besteht aus der Crème de la Crème des Reality-TVs und lässt die Vorfreude steigen. Einige Promis haben wieder massiven Zündstoff am Start. Insgesamt 23 Promis stellen sich der Herausforderung und kämpfen um den Titel "Realitystar 2024", darunter u.a. Schauspielerin Jenny Elvers, Ballermann-Star Isi Glück, TikTok-Superstar Noah Cremer sowie die "Sommerhaus der Stars" Teilnehmer Maurice Dziwak & Aleks Petrovic.

10.4.: "Home-Makeover mit Jessica Alba", 6 Folgen, Deutschlandpremiere, auch bei RTL Living

Hollywoodstar Jessica Alba ist nicht nur Mutter und Unternehmerin, sondern auch leidenschaftliche Home Design-Expertin. Gemeinsam mit Co-Host Lizzy Mathis überrascht sie bedürftige Familien und verwandelt Häuser in einen Ort zum Wohlfühlen, der gleichzeitig den Bedürfnissen der gesamten Familie gerecht wird.

22.4.: LIVE: "Die große Elchwanderung - Das Live-Event"

In Schweden ist es schon längst Kult, jetzt kommt das Naturspektakel der besonderen Art auch nach Deutschland: Ab dem 22. April, dem Tag der Erde, zeigt RTL+ zwei Wochen lang im 24-Stunden-Livestream, wie Schwedens Elche nach kargen Wintermonaten an der Küste wieder zurück ins Landesinnere auf ihre Weiden ziehen. Egal, ob die majestätischen Tiere gerade gemächlich den Fluss Ångermanälven überqueren, in aller Seelenruhe auf ihrer Nahrung herumkauen oder auch einfach nur unberührte Natur und atemberaubende Landschaft zu sehen ist - die "Slow-TV"-Sensation begeistert viele Schweden seit Jahren und bietet auch immer mehr Fans weltweit einen Ausgleich zum hektischen Alltag, das Kaminfeuer der anderen Art!

