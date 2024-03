München (ots) - - Start der ersten Folge "NightWash" bei RTLZWEI - Mit Chris Tall als Host und seinen Gästen Herr Schröder, Tutty Tran, Laura Brümmer und David Kebekus - Ausstrahlung immer donnerstags, um 22:20 Uhr bei RTLZWEI

Heute, um 22:20 Uhr, bei RTLZWEI: Die erfolgreiche Comedy Show

"NightWash" kehrt zurück. Zum Auftakt wird der Abend von dem beliebten Comedian Chris Tall moderiert. Er wird sich in dieser Folge dem Thema Spieleabende widmen und hat dafür Kolleginnen und Kollegen eingeladen: Herr Schröder, Tutty Tran, Laura Brümmer und David Kebekus. "NightWash", immer donnerstags, um 22:20 Uhr bei RTLZWEI.

Zum Start der beliebten Show "NightWash" werden vier talentierte Comedians mit ihren humorvollen Auftritten in Deutschlands lustigsten Waschsalon geladen: Herr Schröder berichtet von seinem Problemberuf als Lehrer und Tutty Tran plaudert über Asien-Klischees. Comedian Laura Brümmer hat das Online-Dating satt und teilt ihre Erfahrungen mit den Zuschauenden. Wird David Kebekus aus dem Nähkästchen plaudern und den Namen des Nachwuchses seiner Schwester Carolin verraten?

"NightWash" kehrt heute Abend, um 22:20 Uhr bei RTLZWEI zurück auf die TV-Bildschirme.

Produziert wird die Sendung von BRAINPOOL Live Entertainment GmbH.

"NightWash" läuft ab dem 28. März 2024, um 22:20 Uhr bei RTLZWEI. Die Sendung ist nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar.

Über "NightWash"

Seit 2001 regt die Sendung "NightWash" die Lachmuskeln an. Die mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnete Sendung findet in einem Kölner Waschsalon statt, schafft es aber auch auf Live-Tour die Hallen zu füllen. Comedystars, die ihre Anfänge in der Sendung fanden, sind Felix Lobrecht, Tahnee, Bastian Bielendorfer, Chris Tall und viele mehr.

Pressekontakt:

RTLZWEI Kommunikation 089 - 641850 kommunikation@rtl2.de unternehmen.rtl2.de

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH