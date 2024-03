Berlin (ots) - Wir freuen uns, Sie im Namen von Tesla, Apcoa und des Alexa am 11.4. um 10:00 Uhr in das APCOA Parkhaus des Alexa Shoppingcenters in Berlin einzuladen, um die feierliche Eröffnung des größten Schnellladehubs in der Berliner Innenstadt mitzuerleben.

Diese bahnbrechende Erweiterung unseres Ladenetzwerks mit 12*250kW V4 Tesla Superchargern, die für alle E-Fahrzeuge zugänglich sind, markiert einen bedeutenden Schritt in Richtung einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Mobilität in der Hauptstadt.

Vor allem Fahrer von Elektrofahrzeugen, die keinen regelmäßigen Zugang zu einem elektrifizierten Parkplatz haben, erhalten so die Möglichkeit, ihr Fahrzeug schnell und bequem aufzuladen und dies mit einem Einkauf im Alexa Shoppingcenter zu verbinden.

Seien Sie Zeuge, wie wir unsere Vision einer Zukunft ohne Emissionen vorantreiben und die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Berlin auf ein neues Niveau heben. Nehmen Sie an unserer Eröffnungsfeier teil, um

- die Enthüllung der neuen Supercharger live zu erleben, - inspirierende Reden von Branchenexperten und Vertretern von Tesla, APCOA und dem Alexa zu hören, - als Networking-Gelegenheit, die Zukunft der Elektromobilität mit Vertretern der Politik und Immobilienwirtschaft zu diskutieren und - exklusive Einblicke in die Entwicklungen von Tesla Schnellladehubs zu erhalten.

Eröffnung von 12 TESLA Superchargern

- Ort: APCOA Parkhaus Alexa, Grunerstraße 20, 10179 Berlin - Datum: 11. April 2024 - Uhrzeit: 10:00 - 12:00 Uhr

Agenda:

- 10:00 - 10:25 Uhr - Die Gastgeber sprechen - 10:25 - 10:50 Uhr - Eröffnung TESLA Supercharger - 10:50 - 11:10 Uhr - Q&A - 11:10 - 12:00 Uhr - Networking, Snacks & Drinks

Wir würden uns sehr freuen, Sie an diesem Tag begrüßen zu dürfen. Bitte melden Sie sich unter dem Einladungsbutton unten an und bestätigen Sie Ihre Teilnahme bis spätestens 5. April 2024.

Ich komme gern zur Eröffnung - hier klicken und anmelden! (https://survey.zohopublic.eu/zs/AADXJP)

Ansprechpartner für Medien:

ALEXA Birgit C. Neumann B.C Neumann PR Tel.: +49-0211-230 95 901 E-Mail: alexa@neumann-pr.de

Tesla Germany GmbH Maik Matischak Communications & Content, Central Europe E-Mail: mmatischak@tesla.com

APCOA PARKING Holdings GmbH Sebastian Merkle Head of Corporate Communications & Brand Strategy Tel.: +49-711-94791-652 E-Mail: Sebastian.Merkle@apcoa.eu

Original-Content von: ALEXA Shoppingcenter, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH