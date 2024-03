München (ots) - Nachhaltigkeit und Mitarbeitergesundheit sind heutzutage Schlüsselthemen in vielen Unternehmen. Als einer der führenden Dienstleister für Firmenräder weiß Company Bike um die Relevanz eines von Innovation und herausragendem Kundenservice geprägten Full-Service-Konzepts, das individuell auf die Bedürfnisse der Großunternehmen ab 500 Mitarbeitenden zugeschnitten ist. Mit dem Rundum-Sorglos-Paket, das von der Auswahl des Fahrrads bis zur Wartung reicht, bietet Company Bike (https://company-bike.com/) eine attraktive Mobilitätslösung, mit der Unternehmen ihren Mitarbeitenden ohne großen Aufwand ihr Wunschrad zur Verfügung stellen können und damit nicht nur für eine bessere Work-Life-Balance der Mitarbeitenden sorgen, sondern auch die Themen Corporate Health und Nachhaltigkeit fördern.

Rundum-Sorglos-Paket für eine gesunde Work-Life-Balance

Company Bike ermöglicht es Großunternehmen, ihren Mitarbeitenden hochwertige Fahrräder und E-Bikes zu günstigen Konditionen zu leasen. Der Benefit ist ideal, um Nachhaltigkeit, Mitarbeiterzufriedenheit und Gesundheitsförderung mühelos miteinander zu verbinden. Um Unternehmen bei der Implementierung des Leasingmodells zu entlasten, setzt Company Bike auf einen Rund-um-Service. "Bei Company Bike stehen die Menschen und unsere Umwelt im Mittelpunkt", sagt Fabian Kral, CSO bei Company Bike, und ergänzt: "Mit unserem Full-Service, von der Auswahl des perfekten Fahrrads bis hin zur professionellen Wartung und Instandhaltung direkt vor Ort, gestalten wir das Firmenrad-Leasing für unsere Kunden so einfach wie möglich."

Company Bike erstellt für jeden Kunden individuell ein Online-Portal in der entsprechenden Firmen-CI, zu dem die Mitarbeitenden einen direkten Zugang erhalten. Schnelle, digitale Prozesse und ein persönlicher Key-Account-Manager garantieren eine simple und zu 100 Prozent DSGVO-konforme Abwicklung ohne zusätzlichen Aufwand für die Personalabteilungen.

Der mobile Bike-Service ist jederzeit und überall einsatzbereit

Das Herzstück des Full-Service-Angebots von Company Bike ist der mobile Bike-Service (https://company-bike.com/fuer-mitarbeitende/). Die Auslieferung des Wunschrads erfolgt entweder direkt an den Arbeitsplatz oder an eine Wunschadresse innerhalb Deutschlands. Die Zweiradmechaniker:innen übergeben das Fahrrad persönlich, inklusive Einweisung, und stellen es individuell ein, sodass es perfekt auf die Firmenrad-Nutzer:innen abgestimmt ist. "So eine Fahrrad-Auslieferung ist natürlich jedes Mal ein Highlight und tatsächlich ein wichtiger Teil unseres Bike-Service", unterstreicht Zweiradmechaniker Michael Damian aus dem Company Bike Service-Hub in Köln. "Die meisten kommen ja erst durch die Möglichkeit des Firmenrad-Leasings in die Lage, sich ihr Traumrad leisten zu können. Und wenn man dann mit genau diesem 'Traum' vor der Tür steht, ist die Freude riesig."

Nach der Auslieferung steht der mobile Bike-Service von Company Bike den Firmenrad-Nutzer:innen deutschlandweit zur Verfügung, einschließlich professioneller Bike-Beratung. Denn nur ein einwandfreies Fahrrad garantiert gesunden und sicheren Fahrspaß. Für die Wartung, Reparatur und fachgerechte Inspektion kommen die Zweiradmechaniker:innen persönlich zum Unternehmensstandort oder vor die eigene Haustür. In der Regel können sie die Reparaturen direkt vor Ort im Servicewagen erledigen, nur in wenigen Ausnahmefällen muss das Fahrrad mit in die Werkstatt. Mit seinem maßgeschneiderten Leasing-Konzept und dem mobilen Bike-Service entlastet Company Bike nicht nur seine Kunden, sondern garantiert mit den Reparaturen ebenfalls die Langlebigkeit und umfängliche Nachhaltigkeit dieser zukunftsweisenden Mobilitätslösung.

