Hamburg (ots) - Die Hamburger Kommunikationsagentur PER Agency setzt ihren Wachstumskurs international fort. Die renommierte Schweizer Dialogmarketing-Agentur FOUR wird zu PER Agency Zürich und erweitert damit das Portfolio der PER-Familie in Richtung Dialogmarketing.

Zürich wird der vierte Standort der PER Agency. Die Agentur ist bereits in Hamburg, Berlin und München vertreten. Mit der neuen Aufstellung will die PER-Gruppe neue Märkte im DACH-Raum erschließen.

Die Agenturen der PER-Gruppe eint die Idee, faktenbasiert und mit einem hohen Anspruch an Exzellenz messbare Erfolge für ihre Kunden zu erzielen.

Gemeinsames Motto: Driven by Data, not by Blabla.

"Nach 15 Jahren als erfolgreiche Full-Service-Agentur zur Kundengewinnung und Kundenbindung können wir ab sofort die Stärke der PER-Gruppe nutzen, um unsere Kunden von der Reputations-Analyse bis zur Gewinnung neuer Märkte zu begleiten. Gemeinsam bieten wir eine datengetriebene Ist-Analyse, leiten daraus klare faktenbasierte Handlungsempfehlungen ab und setzen diese wie gewohnt in kreativen Dialogmarketing-Kampagnen um."

Christian Hansen (61), Geschäftsführender Gesellschafter PER Agency Zürich AG

"Als Gruppe kann PER mehr. Mit PER Zürich reicht unser Angebot künftig noch weiter als bisher über klassische PR-Maßnahmen hinaus. Egal, wo Kunden ihre Märkte und Ziele sehen: Auf Basis einer KI-basierten Datenanalyse entwickeln wir passende PR- oder Dialogmarketing-Strategien und setzen sie gemeinsam um."

Dr. Roland Heintze (50), Geschäftsführender Gesellschafter PER Agency GmbH

