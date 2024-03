Hamburg (ots) - Zusammenschluss aller LichtBlick Prosumer-Lösungen in einer GmbH: Vom Angebot der Solaranlage über die Installation durch regionale Fachprofis bis zur Optimierung durch die intelligente Vernetzung mit dem Strommarkt

Ein Jahr nach der Übernahme von Installion verschmelzen das ehemalige Energie-Startup und der LichtBlick Geschäftsbereich Energy as a Service zum 1. April 2024 zu einer eigenen Gesellschaft.

Die Geschäftsführung der neuen LichtBlick Energy as a Service (EAAS) GmbH bilden zukünftig Nina Waffenschmidt als Chief Executive Officer (CEO), zuvor Co-CEO von Installion, sowie Heike Löffler als Chief Commercial Officer (CCO), zuvor bei LichtBlick zuständig für den Bereich Energy as a Service. Daniel Kehler, bei Installion bisher für das Operative Geschäft verantwortlich, bleibt auch in der neuen Gesellschaft Chief Operating Officer (COO). Installion Gründer und bisheriger CEO Florian Meyer-Delpho steht der neuen Geschäftsführung übergangsweise noch beratend zur Seite, insbesondere für die neuen Geschäftsfelder.

"Das Prosumer-Geschäft mit Solaranlagen, Batterien und Wärmepumpen ist ein entscheidender Baustein des LichtBlick Markenversprechens, unseren Kund*innen ganzheitliche Lösungen für ein klimaneutrales Leben anzubieten. Mit der neuen GmbH stellen wir Kund*innen noch stärker in den Mittelpunkt und bieten alle Services aus einer Hand", sagt Nina Waffenschmidt, CEO der LichtBlick Energy as a Service GmbH. "Dieser Schritt macht auch vor dem Hintergrund des sehr dynamischen Marktes Sinn. Es ist notwendiger denn je, dass wir mit hoher Geschwindigkeit agieren, schnell Entscheidungen treffen können und die Schnittstellen reibungslos funktionieren - auch das ermöglicht uns der Zusammenschluss in einer Gesellschaft."

LichtBlick bietet mit dem SolarPaket eine attraktive Lösung aus Photovoltaikanlage, Heimspeicher, Wallbox und Home Energy Management System an. Dank der StromWallet können Kund*innen 100 Prozent ihres selbst erzeugten Stroms ohne Zusatzkosten nutzen. Die LichtBlick Tochter ison entwickelt zudem ein virtuelles Kraftwerk, von dem künftig alle Solarkund*innen von LichtBlick profitieren können.

"Mit der Zusammenführung von Installion und dem Energy as a Service-Geschäftsbereich ist LichtBlick jetzt einer der innovativsten bundesweit lieferfähigen Komplettanbieter intelligenter, zukunftsweisender Energielösungen für Endkund*innen und Gewerbe mitsamt Montagekapazitäten", sagt Florian Meyer-Delpho.

Hochauflösendes Bildmaterial dazu finden Sie hier (https://www.lichtblick.de/presse/lichtblick-gesch%C3%A4ftsbereich-energy-as-a-service-und-installion-verschmelzen-zu-einer-marke/).

