Berlin (ots) - Matthias Kopp, Pressesprecher der Deutschen Bischofskonferenz, hat am Dienstagabend im rbb-Dialogformat "Politik & wir" auf dem ARD-Twitchkanal bekräftigt, dass in der AfD Gedankengut vertreten werde, das die Kirche nicht gutheißen könne.

"Das heißt, dass wir der AfD hier klare Grenzen aufzeigen. Das hat natürlich zu einem Proteststurm der AfD geführt, die sich über uns im Vatikan beschweren. Das sollen sie ruhig tun, dem sehen wir gelassen entgegen." Hintergrund ist die im Februar einstimmig beschlossene Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz mit dem Titel "Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar". Wie das in der Umsetzung aussehen kann, müsse noch geklärt werden, so Kopp weiter. Klar sei, "dass ein Kirchenbediensteter nicht Mitglied der AfD sein kann. Ein Pfarrgemeinderatsmitglied, also ein Laie in der Pfarrei X, der zugleich ein AfD Funktion hat - darf der das noch? In diesem Punkt müssen wir noch Klärung herbeiführen."

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg Politik & wir Masurenallee 8-14 14057 Berlin www.rbb-online.de

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH