Emsdetten (ots) - Remeha, Hersteller von Wärmepumpen, Hybrid-Heizungen, Gas- und Öl-Brennwertkesseln, Blockheizkraftwerken, Solarthermie, Speichertechnologie und Brennstoffzellenheizungen, hat sein Wärmepumpenprogramm erweitert: Das neue Modell deckt den Leistungsbereich zwischen 20 und 40 kW ab.

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe Remeha Effenca MT überzeugt durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, hochwertige Verarbeitung, geringen Platzbedarf und eine einfache Installation. Sie ist in den Leistungsgrößen 20, 26, 33 und 40 kW verfügbar. Die bekannte intuitive Remeha Regelungstechnik sowie das umfangreiche Zubehör machen sie zur perfekten Wahl. Ein klimafreundliches Kältemittel (R32) sowie ein für dieses Leistungssegment niedriger Schallleistungspegel von nur 65 dB(A) runden das Vorteilspaket der Effenca MT ab.

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe Effenca MT kann in sämtliche Warmwasser-Heizungssysteme in Gewerbe, Industrie und Wohnungsbau integriert werden. Auch eine Aufstellung in Kombination mit Bestandsanlagen ist möglich. Sie erreicht im modulierenden Betrieb mittels Inverter-Technik Systemtemperaturen bis zu 60 °C (Außentemperatur 0 °C). Über den neuen Remeha Hybridkaskadenregler MiTera Plus ist die Effenca kaskadierbar auf bis zu 8 Geräte - seien es baugleiche Produkte oder andere Wärmeerzeuger. Mit dem ebenfalls neuen Remeha HP-Controller Ace MB können bis zu zwei Effenca MT mit einem weiteren Zusatzwärmeerzeuger kombiniert werden.

"Mit unseren großen Wärme-Systemen sind wir seit Jahren Ansprechpartner für Wohnungsgesellschaften, Bauträger oder Planungsbüros", erklärt Sebastian Stricker, Leiter des Bereichs Anlagen- und Systemtechnik bei Remeha. "Auch für Hotels, Industriegebäude oder Krankenhäuser sind unsere innovativen Anlagen perfekt geeignet - vor allem als All-in-one-Systemlösung. Ob Blockheizkraftwerke, Hybridsysteme oder Luft-Wasser-Wärmepumpen - wir planen die Systeme durchdacht und präzise. Dabei liefern wir wirklich alles aus einer Hand und machen den Kunden durch unsere Services in jeder Phase ihres Projekts die Entscheidungen so einfach wie möglich."

Weitere Informationen zu Remeha und den Lösungen zu den Herausforderungen der Energie- und Wärmewende finden sich auf der Webseite www.remeha.de.

Über Remeha

Remeha mit Sitz im münsterländischen Emsdetten ist Teil der internationalen BDR Thermea Gruppe. Als Innovationstreiber steht Remeha für zukunftsweisende, nachhaltige und bezahlbare Wärmetechnologie. Das Remeha-Produktportfolio reicht von Wärmepumpen und intelligenten HybridSystemen über Gas-Brennwertkessel und neueste Wasserstofftechnologie bis hin zu Solarthermie, Kraft-Wärme-Kopplung und intelligenter Speichertechnik. Vom Fachpartner über Planer und Architekten bis zum Bauherrn und Eigenheimbesitzer: Remeha hilft Kunden in jeder Phase des Projektes dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Remeha macht es möglich.

