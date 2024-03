Frankfurt am Main (ots) - Interne Audits von Managementsystemen wie ISO 9001 (Qualitätsmanagement) oder ISO 14001 (Umweltmanagement) gehören zu den wichtigsten Instrumenten, um Lücken in der Leistungsfähigkeit des Systems zu identifizieren und Neuerungen einzuführen. Organisationen, die interne Audits ebenso zielgerichtet wie kreativ beherrschen, sind auf dem besten Wege, das Optimum aus ihren Managementsystemen herauszuholen.

Zugleich sind auch interne Audits einem starken Wandel ausgesetzt. Solchen Veränderungen - und wie man ihnen begegnet - nimmt sich die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH) in ihrem Frühjahrskongress

AuditEvolution 2024 (https://ots.de/fuZsPw): Intern Auditieren im Generationswechsel (https://ots.de/tAYq9a)

am 16. April 2024 in einem bewährten Onlineformat an. Die vielseitigen Impulse des Kongresses unterstützen interne Auditoren dabei, zukunftsorientierte Themen ins Audit integrieren, Auditierte zur aktiven Partizipation an Audits zu motivieren und selbst reaktionsstark auf Informationen von Auditierten zu reagieren.

Intern Auditieren im Generationswechsel

Beileibe keine Neuigkeit mehr: Die Babyboomer gehen, und Unternehmen müssen sich mit der Problematik des Wissensverlustes auseinandersetzen. Im Verlauf des Kongresses setzen wir immer wieder die Klammer, wie sich der Wissenstransfer auf neue Generationen interner Auditorinnen und Auditoren bewerkstelligen lässt.

AuditEvolution 2024 - Auszug aus dem Kongressprogramm

- Innere Widerstände: Unbeliebte Themen nicht unter den Tisch fallen lassen - Technologie: Künstliche Intelligenz auditieren - Hierarchie: So auditiere ich meine Geschäftsführung

Termininformation:

AuditEvolution 2024 - DQS-Kongress für interne Auditoren von Managementsystemen

online | 16.04.2024 | 09:30-16:30 Uhr

Teilnahmekosten: 395,00 Euro

Mehr Informationen und Anmeldung (https://ots.de/LWWUU5)

DQS: Simply leveraging Quality.

"Bei allem was wir tun, stellen wir bei jedem Projekt höchste Ansprüche an Qualität und Kompetenz. Damit wird unser Handeln zum Benchmark für unsere Industrie, aber auch zu unserer eigenen Maxime, die wir jeden Tag aufs Neue aufstellen."

DQS setzt für ihre Kunden höchste Maßstäbe an Expertise, Erfahrung und Qualität. Die Kernkompetenzen von DQS liegen in der Durchführung von Zertifizierungsaudits und Assessments. Damit gehört DQS, geführt aus Frankfurt am Main, mit einem jährlichen Umsatz von 141 Mio. EUR (in 2022) zu den führenden Anbietern weltweit, mit dem Anspruch, jederzeit neue Maßstäbe an Verlässlichkeit, Qualität und Kundenorientierung zu setzen.

Über 2.500 top-qualifizierte und erfahrene Auditoren führen jährlich über 125.000 maßgeschneiderte Audits in mehr als 60 Ländern nach über 200 anerkannten Normen und Standards durch.

Die DQS wurde vor über 35 Jahren von der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ), dem Deutschen Institut für Normung (DIN) und weiteren deutschen Industrieverbänden mit dem Anspruch ins Leben gerufen, Zertifizierungen und Audits für Unternehmen weltweit auf höchstem Niveau durchzuführen. Mit ihrer Gründung war die DQS der erste unabhängige Zertifizierungsdienstleister in Deutschland. In 2008 brachte das U.S. Unternehmen Underwriters Laboratories als weiterer Gesellschafter sein internationales Management System Zertifizierungsgeschäft in die Gruppe ein und verhalf somit dem Unternehmen zu einem großen Schritt in Richtung globaler Präsenz.

