München (ots) - Prinzessin Chantal, die Erste: Ohne Krönchen, aber dafür mit ganz viel Charme und Pfefferspray erlebt die liebenswürdig-chaotische Kultfigur aus FACK JU GÖHTE in CHANTAL IM MÄRCHENLAND ein knallbuntes und lustiges Abenteuer in der magischen Welt. Am Abend versammelten sich zahlreiche Schauspieler*innen, Kreative und Fans am goldenen Teppich im Mathäser Filmpalast, um gemeinsam die Weltpremiere der neuen Kinokomödie von Bora Dagtekin und Lena Schömann zu feiern. Die Darsteller*innen Jella Haase, Gizem Emre, Mido Kotaini, Max von der Groeben, Maria Ehrich, Nora Tschirner, Frederick Lau, Elena Uhlig, Maria Happel, Cooper Dillon, Nico Stank, Milena Tscharntke, Paula Kober, Nikeata Thompson, Jasmin Tabatabai, Florian David Fitz und Elyas M'Barek sowie Drehbuchautor und Regisseur Bora Dagtekin und Produzentin Lena Schömann hatten Spaß im Blitzlichtgewitter der Fotografen, gaben ausgiebig Interviews und freuten sich über die vielen Fans, die für eine märchenhafte Stimmung sorgten.

Zu den 2.000 Gästen, die Oliver Berben (Vorstandsvorsitzender und Executive Producer) und Martin Bachmann (Vorstand) begrüßen durften, gehörten Judith Erber (FFF), Stephanie Stumph, Simon Verhoeven, Katja Eichinger, Iris Berben, Claudio Pizzaro, Manuel Cortez, Michael und Clarissa Käfer, u.v.a.

In den insgesamt sechs Kinosälen herrschte gespannte Vorfreude auf das Spin Off der FACK JU GÖHTE-Reihe. Im Anschluss wurde das gesamte Filmteam mit Ovation auf der Bühne begeistert gefeiert und am Ende dieses außergewöhnlichen Premierenabends waren sich alle Gäste einig: Chanti is bäck! Und man muss sie einfach lieben.

Für den Cast geht es mit Bora Dagtekin und Lena Schömann heute weiter nach Wien, bevor sie am Mittwoch mit der Premiere in Berlin den Auftakt der Kinotour feiern, die sie bis nach Ostern in zahlreiche deutsche Städte führen wird. Am 28. März startet CHANTAL IM MÄRCHENLAND in den Kinos.

Alle Infos zu den Standorten der "Märchentour" gibt es hier: https://constantin.film/maerchentour/

Gespielt wird Chantal von Jella Haase, die schon von 2013 bis 2017 in FACK JU GÖHTE begeisterte und für ihre umwerfende Darstellung 2014 mit einer Nominierung in der Kategorie "Beste darstellerische Leistung - weibliche Nebenrolle" für den Deutschen Filmpreis belohnt wurde. Für ihre Nebenrolle in LIEBER THOMAS (2021) gewann sie die begehrte Lola.

In weiteren Rollen spielen u.a. Gizem Emre, Mido Kotaini (https://www.instagram.com/mido.kotaini/), Max von der Groeben (https://www.instagram.com/maxvdg/), Maria Ehrich (https://www.instagram.com/ehrlichmaria/), Nora Tschirner (https://www.instagram.com/normatschernau/), Frederick Lau (https://www.instagram.com/officialfredericklau/), Alexandra Maria Lara (https://www.instagram.com/alexandramarialara/), Maria Happel (https://www.instagram.com/happelmaria/?hl=de), Elena Uhlig (https://www.instagram.com/elena_uhlig/), Nico Stank (https://www.instagram.com/nicostank/?hl=de), Milena Tscharntke (https://www.instagram.com/milenatscharntke/?hl=de), Nikeata Thompson (https://www.instagram.com/nikeatathompson/?hl=de), Jannik Schümann (https://www.instagram.com/jannik.schuemann/?hl=de), Cooper Dillon (https://www.instagram.com/the_cooper_dillon/), Ben Felipe und Jasmin Shakeri. Gastauftritte haben Jasmin Tabatabai und Elyas M'Barek.

In der kreativen Umsetzung dieses außergewöhnlichen Kinoabenteuers wird Bora Dagtekin unterstützt von einem hochkarätigen Team, zu dem Christoph Kanter im Szenenbild (THE MAGIC FLUTE, DAS WEISSE BAND, CACHÉ ), Christian Rein an der Kamera (LOVE, ROSIE, WICKIE AUF GROSSER FAHRT), Esther Walz für das Kostüm (DER STAAT GEGEN FRITZ BAUER, DIE PÄPSTIN), Ruth Ute Wagner (DIE TRIBUTE VON PANEM X, THE FIRST AVENGER: CIVIL WAR) und Sonia Salazar-Delgado (FLY, TRANSIT, ENFANT TERRIBLE) für das Maskenbild zählen.

CHANTAL IM MÄRCHENLAND ist eine Produktion der Constantin Film, Produzentin ist Lena Schömann zusammen mit Nicole Springstubbe als Producerin. Das Drehbuch stammt von Bora Dagtekin, der auch Regie führt.

Der Film wurde gefördert vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF), der Filmförderungsanstalt (FFA), dem DFFF (Deutscher Filmförderfonds), dem Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB) und dem Filmanreizprogramm des tschechischen Staatsfonds der Kinematographie.

Kinostart: 28. März 2024 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Jella Haase, Gizem Emre, Mido Kotaini, Max von der Groeben, Maria Ehrich, Nora Tschirner, Frederick Lau, Alexandra Maria Lara, Maria Happel, Elena Uhlig, Nico Stank, Milena Tscharntke, Jasmin Shakeri, Jannik Schümann, Cooper Dillon, Ben Felipe sowie Jasmin Tabatabai und Elyas M'Barek in Gastrollen

Casting: Iris Baumüller

Kamera: Christian Rein

Szenenbild: Christoph Kanter

Kostüm: Esther Walz

Maske: Ruth Ute Wagner

Schnitt: Sabine Panek, Robert Kummer, Constantin von Seld, Claus Wehlisch

Musik: Eimear Noone

Herstellungsleitung: Gilbert Möhler und Bernhard Thür

Executive Producers: Oliver Berben und Martin Moszkowicz

Producerin: Nicole Springstubbe

Produzentin: Lena Schömann

Buch & Regie: Bora Dagtekin

Pressematerial steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.

Pressekontakt:

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an unsere betreuende Agentur:

JUST PUBLICITY GmbH (TV-, Print-, Hörfunk-PR) Regine Baschny, Jana Wegscheider & Sabrina Wintersberger Tel: 089 - 20 20 82 - 60 info@just-publicity.com

JUST PUBLICITY ONLINE GmbH (Online-PR) Nina Schattkowsky Tel. 030 - 12 08 74 85 - 0 info@just-publicity-online.com

Original-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH