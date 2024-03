Mannheim (ots) - Vielfältige Aktionen machen die seit 20. März laufende Frühjahrskampagne von BAUHAUS in den kommenden Wochen für Kunden erlebbarer. Damit verstärkt die Kampagne ihre Wirkung und macht das Abenteuer "Selber machen" mit inspirierenden Persönlichkeiten und Aktionen für jeden spürbar. Egal ob beim großen bundesweiten Aroma- oder Kräuterfest im Fachcentrum oder durch begeisternde Akteure wie TV-Sternekoch Nelson Müller, die Initiative Ciao Bella und Community Äcker - BAUHAUS rückt das Genuss-Paradies Garten in den Mittelpunkt.

Vom Anbau, über die Ernte bis zum kulinarischen Erlebnis bedeuten Gärtnern und Kochen pure Lebensfreude und Selbstbestimmtheit, mit den eigenen Händen Einzigartiges erschaffen zu können. Im Fokus der Frühjahrskampagne 2024 "Selbst gemacht tut gut" von BAUHAUS steht der Stolz am Selbermachen - wahrhaft regional und lokal - denn kein Weg ist kürzer als vom Küchengarten auf den Tisch. Selbst gepflanzt, selbst gekocht und selbst geschlemmt - durch Mitmachaktionen, wie je ein großes Gemüse- und Kräuterfest mit Verkostungen in den BAUHAUS Fachcentren, wird die Frühjahrskampagne noch erleb- und spürbarer. Neben den BAUHAUS Stadtgarten Experten sorgen facettenreiche Fürsprecher für zusätzliche Relevanz und Reichweite.

Inspirierende Persönlichkeiten unterstützen die Kampagne

Nelson Müller steht als prominenter Pate für die konkrete Umsetzung, wie man mit den Zutaten aus dem eigenen Garten köstliche Gerichte zaubern kann. Als TV-Sternekoch legt er selbst großen Wert auf bewusste und gesunde Küche sowie hochwertige Produkte, die am besten selbst angebaut werden. Die Mitmachaktion "Nelson Müller kocht aus deiner Ernte" motiviert Kunden zusätzlich, selbst aktiv zu werden.

Mehr unter: https://www.bauhaus.info/selbst-gemacht-tut-gut/nelson-mueller

Dass gesundes und ursprüngliches Essen verbindet, daran glauben auch die beiden Erfinderinnen von Ciao Bella, Ina und Ute Peppersack. Mit ihrer Initiative, einer mobilen Fahrradküche, möchten sie kulturelle Begegnung und Wissensvermittlung verbinden. Dafür wurden sie im vergangenen Jahr bereits mit dem begehrten Sonderpreis des Spiegel Design Awards ausgezeichnet. Durch Kochveranstaltungen mit der mobilen Küche möchten die beiden ein erweitertes Bewusstsein für lokale und saisonale Lebensmittel schaffen und beziehen dabei auch "Unkräuter" in die Gerichte mit ein.

Um es auch Kunden ohne eigenen Balkon oder Garten leicht zu machen, selbst aktiv zu sein, wurden zum Saisonstart Mietacker-Parzellen verlost. Mit dem gemeinnützigen Verein Mikro Landwirtschaft - gemeinschaftlicher Gemüseanbau e.V. konnte ein starker Partner gewonnen werden, der eine deutschlandweite Plattform für Anbieter und Mietacker-Interessenten bereitstellt. Hobbygärtner pflegen die vorbereitete Parzelle eigenständig, Infrastruktur, Wasser sowie gärtnerische Unterstützung werden vor Ort zur Verfügung gestellt. Die Ernte darf natürlich selbst - in gelebter Gemeinschaft oder alleine - geschlemmt werden.

Mehr unter: https://www.bauhaus.info/selbst-gemacht-tut-gut/mietacker-gewinnspiel

Den 30-sekündigen TV-Spot der BAUHAUS Kampagne 2024 finden Sie unter:

https://www.youtube.com/watch?v=FvaPnkpTL9E

BAUHAUS - Der Spezialist für Werkstatt, Haus und Garten

Bereits 1960 brachte BAUHAUS eine neue Idee nach Deutschland: Markenprodukte verschiedenster Fachsortimente in Selbstbedienung, angeboten unter einem Dach. Nach diesem erfolgreichen Konzept sind in Deutschland mehr als 160 Fachcentren entstanden. Europaweit ist BAUHAUS in 19 Ländern über 290 Mal vertreten. Jedes der Fachcentren ist in 15 Fachabteilungen untergliedert. Seinem Grundkonzept - Fachhandelsqualität und Produktvielfalt zu besten Preisen - ist BAUHAUS bis heute treu geblieben und hat dieses kontinuierlich weiterentwickelt.

Disclaimer

BAUHAUS verzichtet auf eine geschlechtsspezifische Schreibweise und verwendet ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum. Personenbezogene Bezeichnungen und Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für alle Geschlechter.

Pressekontakt:

Manuel Löhmann BAUHAUS AG Service Center Deutschland Gutenbergstr. 21 D-68167 Mannheim Tel. 0621 / 3905-0 Fax. 0621 / 3905-118 E-Mail: presse@bauhaus-ag.de

Original-Content von: Bauhaus AG, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH