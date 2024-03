Köln (ots) - Highlight-Abende in Aussicht: Die preisgekrönte Musik-Event-Reihe "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" startet mit der neuen 11. Staffel bei VOX wieder durch. Ab dem 23.04. um 20:15 Uhr treffen sich sieben Ausnahme-Musiker:innen in Südafrika auf der "Sing meinen Song"-Couch, um sich - und den Zuschauenden - musikalische Abende der Extraklasse zu schenken. Mit dabei sind: "Juli"-Frontfrau Eva Briegel, Soul-Sängerin Joy Denalane, Rapper Eko Fresh, "Broilers"-Frontmann Sammy Amara, Pop-Sänger Emilio und Singer-Songwriter Tim Bendzko. Gastgeber ist erneut Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding. Als Premiere wird es in diesem Jahr außerdem einen Special Guest für einen Abend geben: Peter Maffay!

Gastgeber Johannes Oerding ist bereits seit fünf Staffeln dabei - und liebt die VOX-Sendung wie am ersten Tag: "Sing meinen Song bedeutet für mich ganz viel Inspiration. Ich gehe immer mit viel, viel mehr als ich gekommen bin". Im Audio-Interview gibt Oerding Einblicke, wie sich die Künstler auf die außergewöhnliche Sendung vorbereitet haben, wie ihre gemeinsamen Tage in Südafrika verlaufen sind - und verrät, wie emotional es auf der Tauschkonzert-Couch wird.

Welche Hits tauschen die Musiker in der diesjährigen Staffel, wann ist welcher Musik-Star bei VOX zu sehen? Das sowie alle Infos und Fotos zur aktuellen Staffel sowie zum neuen Album-Release von "Sing meinen Song" finden Sie hier in der Pressemappe.

