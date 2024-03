Münster (ots) - Die viadee IT-Unternehmensberatung AG mit Sitz in Münster ist im Great Place to Work® Wettbewerb in der Kategorie Unternehmen mit 101 bis 250 Mitarbeitenden als sechstbester Arbeitgeber in ganz Deutschland ausgezeichnet worden. Insgesamt 1.200 Organisationen haben am diesjährigen Wettbewerb teilgenommen. Das internationale Forschungs- und Beratungsnetzwerk Great Place to Work® prämiert Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden besonders attraktive und förderliche Arbeitsbedingungen bieten.

Zum wiederholten Mal darf sich die viadee AG auch in diesem Jahr als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands bezeichnen. In der Kategorie "Unternehmen mit 101 bis 250 Mitarbeitenden" erreichte die Münsteraner IT-Unternehmensberatung den sechsten Platz und konnte damit knapp 1.200 Mitbewerber hinter sich lassen. Bereits vor wenigen Wochen durfte sich das viadee-Team über Top-Platzierungen bei den Branchen- und Regional-Kategorien des Great Place to Work® Wettbewerbs freuen: Die viadee AG erzielte Platz 3 bei "Beste Arbeitgeber in NRW", Platz 2 bei "Beste Arbeitgeber im Münsterland" sowie Platz 3 beim Branchenaward der ITK-Unternehmen.

Der Great Place to Work®-Award wird auf Basis einer anonymen Mitarbeiter:innen-Befragung verliehen und spiegelt daher in besonderem Maße die Zufriedenheit der Mitarbeitenden einer Organisation wider. Insgesamt 92 Prozent der insgesamt 220 viadee Mitarbeitenden haben an der Umfrage teilgenommen und dabei in den Fokusbereichen Teamgeist, Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness und Stolz eine exzellente Bewertung abgegeben. Insgesamt 1.200 Organisation mit rund 320.000 Teilnehmenden haben am diesjährigen Great Place to Work®-Wettbewerb teilgenommen.

Herausragende Unternehmenskultur mit exzellentem Teamgeist

Die viadee AG arbeitet seit ihrer Gründung im Jahr 1994 konsequent nach den Grundsätzen des fairen und menschlichen Umgangs mit Kunden, Mitarbeitenden und Lieferanten. Die Unternehmenskultur ist geprägt von Werten, die von allen im Unternehmen mitgetragen und gelebt werden. Diese gelebte Werte-Orientierung zeigt sich auch in den Umfrage-Ergebnissen des Wettbewerbs: Insgesamt geben die viadee Mitarbeitenden an, sehr gerne zur Arbeit zu gehen und 96 Prozent bewerten ihren Arbeitsplatz als sehr gut. Weitere 96 Prozent bescheinigen ihrem Unternehmen, dass ein ganz besonderer Teamgeist herrsche. Ein Mitarbeiter-Zitat belegt: "Wir stehen auch jede schwierige Situation miteinander durch. Wenn einer nicht kann, springen andere ein. Wenn einer Hilfe braucht, ist das kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke, die anderen zu fragen. Und sofort melden sich 30 Leute, die sagen 'Da kann ich dir helfen'."

Exzellente Bewertungen erhielt die viadee AG in allen oben genannten Fokusbereichen. Hier einige besonders aussagekräftige Beispiele:

- 94 Prozent der Mitarbeiter bewerten die Glaubwürdigkeit der Führungskräfte als sehr gut. - 93 Prozent der Mitarbeiter geben an, dass es innerhalb der viadee AG sehr geschätzt wird, wenn Mitarbeitende neue Themen angehen. - Weiterbildungsmöglichkeiten, Entwicklungsangebote sowie Sozialleistungen der viadee AG werden exzellent bewertet.

Impulse für permanente Verbesserungen

"Wir sind sehr stolz darauf, dass die viadee AG ein Ort ist, an dem Menschen gerne arbeiten. Um uns weiter zu verbessern und Veränderungen im Team zeitnah wahrzunehmen, ist die Teilnahme am Great Place to Work® Award inzwischen ein fester Bestandteil unserer Organisationsentwicklung geworden", erklärt Rita Helter, Vorständin und Personalverantwortliche der viadee AG. Die Umfrage-Ergebnisse liefern regelmäßig Impulse für konkrete Verbesserungen. Beispielsweise hat sich eine Mitarbeiter-Initiative entwickelt, die analog zu Arbeitssicherheit und Ergonomie das Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz in den Blickpunkt rückt und daraus Angebote für die Mitarbeitenden entwickelt. Auch konnte über die Befragung beispielsweise erkannt werden, dass die Mitarbeitenden sich modernere und bedürfnisgerechtere Räumlichkeiten wünschen. Eine viadee Arbeitsgemeinschaft entwickelt bereits ein neues Raumkonzept.

viadee AG gehört den Mitarbeitenden

Die viadee Unternehmensberatung AG ist eine nicht börsennotierte Aktiengesellschaft, deren Anteile allein den Mitarbeitenden gehören. Ganz und gar intrinsisch motiviert, trägt damit jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter Verantwortung für das Miteinander und den Erfolg der viadee. Nicht Gewinnmaximierung steht dabei an oberster Stelle, sondern dass es Mitarbeitenden, Unternehmen und Kund:innen gut geht. Auch Veränderungen innerhalb der viadee AG werden im Team erarbeitet, entschieden und regelmäßig neu evaluiert und angepasst.

Über die Viadee Unternehmensberatung AG

Die Viadee Unternehmensberatung AG ist ein IT-Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf maßgeschneiderten Lösungen für zukunftssichere Software und Geschäftsprozesse. Zu den namhaften Mandanten zählen Unternehmen der kritischen Infrastruktur, darunter Banken wie die NRW.Bank, LBS, KfW und Versicherungsgesellschaften wie die DEVK, Provinzial Versicherungen, LVM Versicherung sowie Handels- und Logistikunternehmen wie REWE digital, Deichmann und Rhenus. Die Viadee wurde 1994 als GmbH von acht Unternehmer:innen gegründet, die inzwischen größtenteils im Ruhestand sind. 2018 wurde die GmbH in eine AG umgewandelt, deren Anteile in den Händen der Mitarbeitenden liegen. Seit 1. Mai 2023 besteht der Vorstand aus der Doppelspitze Rita Helter und Dr. Volker Oshege. Hauptsitz des Unternehmens ist Münster, weitere Standorte befinden sich in Köln und Dortmund. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 220 Mitarbeitende. Die Viadee Unternehmensberatung AG erzielt regelmäßig Top-Platzierungen im Business Wettbewerb "Great Place to Work". Von Kununu wurde Viadee im März 2023 als bestes Beratungsunternehmen in Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet und rangiert damit insgesamt unter den Top 10 Arbeitgebern im Bereich Mittel- und Kleinunternehmen in NRW.

www.viadee.de

Über Great Place to Work®

Great Place to Work unterstützt weltweit Unternehmen bei der Entwicklung einer erfolgreichen Unternehmenskultur und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit, Das internationale Institut zertifiziert Organisationen und Unternehmen aller Branchen und Größen auf Grundlage einer repräsentativen und anonymen Mitarbeiterbefragung. Weltweit werden jährlich Befragungen in 170 Ländern mit mehr als 20 Mio. Beschäftigten aus 18.000 Unternehmen durchgeführt, Damit ist Great Place to Work® mit über 60 Standorten eine international führende benchmark-basierte Instanz bei der Analyse, Weiterentwicklung und Sichtbarmachung von Arbeitgeberattraktivität. Eine mitarbeiterorientierte Kultur erhöht die Bewerberquoten, bindet Mitarbeitende und steigert nachweislich den unternehmerischen Erfolg. Jedes Jahr werden darüber hinaus besonders exzellente Arbeitgeber für ihre Leistung international, national, regional und branchenspezifisch als "Beste Arbeitgeber" ausgezeichnet, Allein in Deutschland begleitete Great Place to Work® in diesem Jahr mehr als 1.000 Unternehmen aller Branchen und Größen. Das deutsche Institut mit Firmensitz in Köln wurde 2002 gegründet und beschäftigt derzeit rund 100 Mitarbeitende. Es wurde auf Initiative der Europäischen Kommission im Rahmen der Lissabon Agenda gegründet und es galt im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie, ein glaubwürdiges Instrument für die Entwicklung und Auszeichnung einer wirksamen Unternehmenskultur zu schaffen.

https://www.greatplacetowork.de

