Sonntag, 24. März

Brügge: Informelle Ministertagung "Fischerei" (bis 25. März)

Im Rahmen der informellen Ministertagung findet eine Diskussionsrunde über die Zukunft des Fischerei- und Aquakultursektors der EU statt. Die Ministerinnen und Minister diskutieren über Themen wie den Schutz des EU-Fischereisektors und die Steigerung seiner Attraktivität. EbS+ überträgt die abschließende Pressekonferenz am (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/1) Montag um 12.30 Uhr live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20240325). Weitere Informationen hier (https://belgian-presidency.consilium.europa.eu/de/veranstaltungen/informelle-tagung-auf-ministerebene-fischerei-24-253/).

Montag, 25. März

Europaweit: Tag der europäischen Autorinnen und Autoren

Die Europäische Kommission hat den 25. März zum Tag der europäischen Autorinnen und Autoren ernannt. Die Initiative soll das Lesen und die Vielfalt der europäischen Literatur fördern und näher an die Menschen bringen. Lesen ist wichtig für die persönliche Entwicklung und macht dazu auch noch Spaß. Bildungseinrichtungen, Büchereien und Buchhandlung sind eingeladen, sich aktiv zu beteiligen, beispielsweise mit einem Event mit jungen Menschen am oder um den 25. März, um das Lesen und die europäische Literatur zu fördern. Das kann eine Lesung mit einem Autor oder einer Autorin, einer Übersetzerin oder einem Übersetzer, eine Diskussion zu einem Buch oder einer Geschichte o. Ä. sein. So soll auch die Brücke zwischen Bildung und Kultur aufgezeigt werden. Die Europäische Kommission bietet dazu einen Veranstaltungsleitfaden, wichtige Informationen und nützliche Ressourcen an. Weitere Informationen hier (https://germany.representation.ec.europa.eu/events/tag-der-europaischen-autorinnen-und-autoren-2024-03-25_de).

Brüssel: Treffen des Rates für Umwelt mit den Kommissaren Sinkevicius und Hoekstra

Virginijus Sinkevivcius, Kommissar für Umwelt, Ozeane und Fischerei, und Wopke Hoekstra, Kommissar für Klimaschutz, nehmen an dem Treffen des Umweltrates teil. Laut vorläufiger Agenda (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-2052-2024-INIT/de/pdf) besprechen die Ministerinnen und Minister einen Vorschlag der Kommission zur Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinien mit Fokus auf dem Textil- und Lebensmittelsektor. Weiterhin besprechen sie einen Vorschlag der Kommission zur Vermeidung der Freisetzung von Kunststoffgranulat in die Umwelt, der als erster seiner Art darauf abzielt, die Menge des in die Umwelt freigesetzten Mikroplastiks bis 2030 um 30 Prozent zu reduzieren. Darüber hinaus besprechen sie eine Mitteilung der Kommission, in der diese ein Emissionsreduktionsziel von 90 Prozent für das Jahr 2040 empfiehlt. Weiterhin stellt die Kommission ihre jüngste Mitteilung über das Management von Klimarisiken in Europa sowie ihre Halbzeitbilanz des 8. (https://atpscan.global.hornetsecurity.com/index.php?atp_str=9yRvHBAc8uAVoW9pMqxEBMVgRB-1AP-YWIyXICuj4nK7NbK-4-lycPJiLm4TJM_6esP_12gIHISpvH7zKtzLISXN1SjeqjpNLAHMhpL8XVwTEWB0WtmU-HbC1ASL1w324OmJY8s_kK6uiC0kICwc7xXzPXCSM9uuEuDpQR_VpApAcVyAfVSjDgbUw7s3rTthzlor_p4PVZAOQVzZPuhoyubzmL_f-sAcfsUOpgWAcATcGjWJqwTwWgyz58Ur9R0N1PyaqJVbh7-4TXWkA8Doa4Le5XfOBz_uTaLDOUUItFnUUVTY5l4Glx-PS16XBptAd1Qp69xej7Iehh1Q4cARCOXiNvrRHI9PSt-e1HBhZRsj5VsH05-10R9UxHR2PHcICBCO09FRW-Mww3CdFQEtpSM6OiObX6-wrSvmfTNYbbMjOjojisGbVmgHTr288k7zS9ufnQ) Umweltaktionsprogramms (UAP) vor und informiert über den Stand der aktualisierten nationalen Energie- und Klimapläne (NECP). Der Vorsitz informiert über die Verordnung über einen Monitoringrahmen für widerstandsfähige europäische Wälder. EbS überträgt die abschließende Pressekonferenz um 17.30 Uhr live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20240325). Weitere Informationen hier (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/env/2024/03/25/).

Dienstag, 26. März

Brüssel: Treffen des Rates für Landwirtschaft und Fischerei

Die Kommission informiert laut vorläufiger Tagesordnung (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-2077-2024-INIT/de/pdf) bei diesem Ratstreffen zunächst über die Weiterverfolgung der Beschlüsse in Bezug auf die raschen und strukturellen Antworten auf die derzeitige Krise im Agrarsektor, sowie über die Marktlage nach der Invasion in die Ukraine. Anschließend informiert der Vorsitz über die Ergebnisse der Veranstaltungen zur Zukunft der Landwirtschaft und der GAP sowie über die Ergebnisse des Kolloquiums "Call to Care for Animal Welfare" um Januar. EbS überträgt die abschließende Pressekonferenz live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20240326). Weitere Informationen hier (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/agrifish/2024/03/26/).

Mittwoch, 27. März

Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung

Die Kommissarinnen und Kommissare besprechen laut vorläufiger Agenda (https://ots.de/SJAcPW) ein Paket zur Hochschulbildung, zu dem eine Mitteilung über ein Konzept für einen europäischen Hochschulabschluss, eine Empfehlung des Rates über attraktive und nachhaltige Laufbahnen im Hochschulbereich sowie eine Empfehlung des Rates zu einem europäischen Qualitätssicherungs- und Anerkennungssystem gehören. EbS überträgt die abschließende Pressekonferenz live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20240327).

Dienstag, 2. April

Lutherstadt Wittenberg: Kommissionsvertreterin Gessler beim Bürgerdialog "Grenzenlos nah - Wittenberg und die EU im Dialog!"

Verschiedene Perspektiven, ein Dialog: Die Lutherstadt Wittenberg wird zum Mittelpunkt einer Diskussion um die Rolle Sachsen-Anhalts in der EU auf der einen und die Wirkung der EU vor Ort in der Lutherstadt auf der anderen Seite. Barbara Gessler, Vertreterin der Europäischen Kommission in Deutschland, Reiner Haseloff, Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt und Anja Eichinger, Schulleiterin des Luther Melanchthon-Gymnasiums in Wittenberg, diskutieren mit den Teilnehmenden über die kleinen und großen Zukunftsfragen, die im Vorfeld der Europawahl am 9. Juni 2024 bewegen. Auf Augenhöhe sprechen sie über Chancen und Herausforderungen für Sachsen-Anhalt in der EU, erörtern die Verbindungen zwischen Wittenberg und Europa und diskutieren, wie die EU das tägliche Leben in der Region beeinflusst. Ort: Auditorium der Stiftung Leucora, Collegienstraße 62, 06886 Wittenberg. Der Einlass beginnt um 17.30 Uhr, die Dialogrunde um 18 Uhr. Anmeldung und weitere Informationen hier (https://www.ejbm.de/de/buergerdialoge).

Mittwoch, 3. April

Brüssel: Informelle Tagung der Verkehrsministerinnen und -minister (bis 4. April)

Die Ministerinnen und Minister beraten sich über Initiativen aus dem Verkehrsbereich. Weitere Informationen in Kürze hier (https://belgian-presidency.consilium.europa.eu/de/veranstaltungen/informelle-tagung-der-verkehrsministerinnen-und-minister-3-44/).

Sonntag, 7. April

Genk: Informelle Tagung der Landwirtschaftsministerinnen und -minister (bis 9. April)

Die Ministerinnen und Minister besprechen Themen rund um Landwirtschaft. Weitere Informationen in Kürze hier (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/agrifish/2024/04/07-09/).

