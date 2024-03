Zwickau (ots) - Die Lage in Handwerk, Industrie und Ingenieurwesen ist kritisch: Trotz exzellenter Benefits erhalten viele Firmen kaum qualifizierte Bewerbungen. Robert Eckhold und Dr. Ralf Friedrich wollen das ändern und haben dafür die HM digiRECRUIT GmbH gegründet. Diese baut auf einer bewährten Methode auf, um Handwerks- und Industriebetriebe und Ingenieurbüros in nur zehn Wochen zu mehr Sichtbarkeit, effizienteren Prozessen und einem stetigen Strom neuer Bewerber- und Kundenanfragen zu verhelfen. Im Folgenden stellt Robert Eckhold die HM digiRECRUIT GmbH, ihre Methoden und seine eigene Vision näher vor.

Der Fachkräftemangel ist in sämtlichen Wirtschaftszweigen zu spüren. Umfragen zufolge klagt die Mehrheit aller Firmen darüber, keine passenden Mitarbeiter für freie Stellen zu finden. Besonders schwer trifft es jedoch das Handwerk, die Industrie und das Ingenieurwesen: Allein in ersterem Feld blieben im Jahr 2022 einer Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung zufolge rund 130.000 Stellen unbesetzt. Das Problem ist jedoch nicht ausschließlich ein systemisches. "Einige Unternehmen haben es disproportional schwerer als andere, qualifizierte Fachkräfte zu finden - und das ist kein Zufall. Setzt ein Unternehmen zum Beispiel auf veraltete Methoden, um Personal zu finden, wird es damit keine großen Erfolge verzeichnen", erklärt Robert Eckhold, Gründer der HM digiRECRUIT GmbH.

"Wer das Recruiting nicht dem Zufall überlässt, sondern selbst Hand anlegt und mit der richtigen Strategie in die Sichtbarkeit geht, kann sich trotz des scheinbaren Fachkräftemangels gegen die Konkurrenz am Arbeitsmarkt behaupten und sein Potenzial für Innovation und Wachstum sichern", so der Experte weiter. Zusammen mit Dr. Ralf Friedrich hat er ein Konzept für die Mitarbeiterakquise entwickelt, das es seinem Unternehmen seit mehreren Jahren ermöglicht, den Folgen der Verschiebungen auf dem Arbeitsmarkt effektiv entgegenzuwirken. Die Lektionen, die Robert Eckhold und Dr. Ralf Friedrich dabei gelernt haben, geben sie seit 2023 als Geschäftsführer der HM digiRECRUIT GmbH an Handwerksbetriebe, Industrieunternehmen und Ingenieurbüros weiter.

Robert Eckhold: Wir bieten erprobte Lösungen - von Unternehmern für Unternehmer!

"Die Geschichte von HM digiRECRUIT ist gleichzeitig die Geschichte der Hofmann Metall GmbH", erklärt Robert Eckhold. Letztere nahm ihre Anfänge im Jahr 1991 als Entsorgungsbetrieb für Metallschrott und wurde 2016 von Robert Eckhold und seinem Vater übernommen, die sofort damit begannen, das Wachstum des Unternehmens anzukurbeln. Seither ist der Schrotthändler zu einem der größten mittelständischen Recyclingunternehmen im Osten der Bundesrepublik herangewachsen. Nicht zuletzt würdigte deswegen auch der FOCUS die Erfolge Robert Eckholds und seines Teams mit einer Auszeichnung zum "Wachstumschampion 2024" für die Hofmann Metall GmbH.

Seinen Erfolg verdankt das Unternehmen nicht zuletzt seinen eigens entwickelten Recruiting- und Kundengewinnungsstrategien. So hatte Robert Eckhold schon während der Corona-Pandemie damit begonnen, die digitale Präsenz der Hofmann Metall GmbH auszubauen und ihre Strukturen zu optimieren. Dabei entstand eine Methode, die auch die Aufmerksamkeit anderer Firmen erlangte. "Schon seit 2022 häufen sich die Anfragen zu unserem Erfolgsrezept", merkt Robert Eckhold an. "Das hat uns bewogen, unsere Abteilung für Business Development als HM digiRECRUIT GmbH auszukoppeln, um unsere Methode auch anderen zur Verfügung zu stellen."

Erfolgsgeschichten dank digitaler Lösungen

Im Kern basieren die Methoden der HM digiRECRUIT GmbH auf Digitalisierung und der richtigen Positionierung. "In der Hofmann Metall GmbH und unseren anderen Unternehmen haben wir immer wieder feststellen können, wie wirksam digitale Prozesse dazu beitragen, die Effizienz zu steigern", schildert Robert Eckhold. Die HM digiRECRUIT GmbH setzt daher auf ein bewährtes Konzept, das ausgehend vom Angebot des Unternehmens die richtige Positionierung erarbeitet und den Kunden Schritt für Schritt bei der Implementierung zeitgemäßer Lösungen begleitet.

Welche Resultate sich mit dieser Strategie erzielen lassen, lässt sich an den vielen Erfolgsgeschichten nachvollziehen, die die HM digiRECRUIT GmbH mit ihren Kunden schreibt. So konnte beispielsweise die Grötschel GmbH, ein Traditionsunternehmen, das Speziallösungen für Industrie und Bauwesen liefert, mithilfe der Methoden von HM digiRECRUIT in nur wenigen Wochen ihre Social-Media-Reichweite steigern und 20 Bewerbungen von qualifizierten Fachkräften verzeichnen. Ergänzend dazu unterstützten Robert Eckhold, Dr. Ralf Friedrich und ihr Team den Kunden dabei, die internen Abläufe zu optimieren und eine digitale Schulungsplattform zu implementieren, sodass auch das Onboarding neuer Mitarbeiter effizienter vonstattengeht.

Erste Resultate in nur wenigen Wochen

Bis sich mit den Methoden der HM digiRECRUIT GmbH sichtbare Resultate einstellen, dauert es meist nicht lange. "Wir haben uns das Ziel gesetzt, unseren Kunden innerhalb von zehn Wochen erste Erfolge im Recruiting zu bescheren", betont Robert Eckhold. "Dazu arbeiten wir zunächst gemeinsam mit dem Kunden dessen Spezialisierung heraus und helfen ihm danach schrittweise bei der Positionierung als Experte und exzellenter Arbeitgeber."

Die gesamte Umsetzung folgt dem Modell der Hofmann Metall GmbH - also einer erprobten Methode aus der Industrie. Mit dieser ist es möglich, die internen Prozesse und das Recruiting so auszurichten, dass dauerhaft mehr Anfragen von potenziellen Kunden und Bewerbern eingehen. "Wer mit uns arbeitet, braucht keine große Reichweite auf Social Media, um durchzustarten. Es zählt nur, dass der Kunde bereit ist, an seinem Unternehmen und seinen Methoden zu arbeiten, ohne den Entschuldigungs-Joker zu ziehen", so Robert Eckhold abschließend.

