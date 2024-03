Bad Wimpfen (ots) - Zum wiederholten Male erzielen Lidl-Produkte sehr gute Gesamtergebnisse in der aktuellen Ausgabe (04/2024) der Ökotest. So gehören die "Freshona Gewürzgurken Auslese" zu den am besten bewerteten Produkten und erhalten die Note "Sehr gut". Das Produkt überzeugt mit sehr guten Inhaltsstoffen, einem knackigen Biss und würzigem Geschmack mit leichter Pfefferschärfe.

Pünktlich zur Osterzeit überzeugen die "10 Frische Bio Eier" von Lidl die Testpersonen der Ökotest, die das Gesamturteil "Gut" erhalten und mit "sehr guten" Inhaltsstoffen sowie Qualität punkten. Vor allem honorieren die Tester die transparente Tierwohl- und Haltungsformkennzeichnung. Außerdem sind sie mit 0,32 Euro pro Stück die günstigsten Bio-Eier im Test.

Ebenso überzeugt das "Italiamo Pesto Rosso" von Lidl und bekommt von der aktuellen Ökotest-Ausgabe ein "Gut" bescheinigt. Mit seinen guten Inhaltsstoffen und einem würzig-fruchtigen Geschmack nach getrockneten Tomaten und Basilikum kommt das Pesto ebenfalls gut an.

