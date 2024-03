München (ots) - - Moderner Deutschpop fängt Höhen und Tiefen einer Beziehung ein - Der Song "Safe" ist ab Freitag, 22. März 2024, erhältlich

Nach dem Erfolg ihres Debütalbums "21" setzt Estefania Wollny ihren musikalischen Weg mit einer neuen Single fort. Die talentierte junge Künstlerin veröffentlicht ihr neuestes Musikstück "Safe", einen tiefgründigen Deutschpop-Song, der die Vielschichtigkeit menschlicher Beziehungen einfängt.

München, 22.03.2024 - "Safe" ist mehr als nur ein Lied, es ist eine emotionale Achterbahnfahrt, das die Höhen und Tiefen einer Beziehung durchleuchtet. In diesem Stück zeigt Estefania Wollny ihre reife künstlerische Entwicklung und ihr Gespür für eingängige Melodien, gepaart mit tiefgründigen Texten.

Das dazugehörige Musikvideo zu "Safe" feiert zeitgleich mit der Veröffentlichung der Single auf YouTube Premiere. Die Zuhörer erwartet eine visuelle und emotionale Reise durch Liebe, Verlust und Hoffnung.

Die professionelle Entwicklung von Estefania Wollny als Künstlerin zeigt sich nicht nur in ihrer Musik, sondern auch in der aufwendigen Produktion ihres neuen Videos. Die Studioaufnahmen und das Making-of des Videos sind zudem in der Doku-Soap "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" zu sehen und gewähren spannende Einblicke hinter die Kulissen der Entstehung des berührenden Songs.

Die Single "Safe" von Estefania Wollny ist ab dem 22. März 2024 erhältlich. "Safe" ist ein weiterer Meilenstein in der Musikkarriere von Estefania Wollny und wird von Fans und Musikliebhabern gleichermaßen mit Spannung erwartet. Die Single wird über El Cartel Music veröffentlicht und von Universal Music vertrieben.

LINK (https://umg.lnk.to/EstefaniaSafe)

LINK (https://youtu.be/FPTIiX7J21A)

