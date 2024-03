Wels (ots) - Viele Menschen suchen nach Möglichkeiten, um sich beruflich zu verwirklichen. Das Internet bietet zahlreiche Nischen, um ein eigenes Business zu gründen. Doch der Weg dorthin ist kein Selbstläufer. Patrick Hofer ist Experte für Onlineshops und unterstützt Interessierte bei der Gründung eines digitalen Unternehmens. In diesem Beitrag erfahren Sie, warum die Zielgruppendefinition so wichtig für den Erfolg ist, über welche Fachkenntnisse Betreiber eines Onlinebusiness verfügen sollten und wieso Nischen eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit mit sich bringen.

Wenig Raum für eigene Visionen und Ideen, kontinuierliche Fremdbestimmung und begrenzte Aufstiegsmöglichkeiten - viele Menschen sind ihres Jobs überdrüssig und suchen nach einer Option, um ihre Vorstellungen verwirklichen zu können. Dabei lockt das Internet mit zahlreichen Möglichkeiten, um mit einem eigenen Onlinebusiness durchzustarten. Bei näherer Betrachtung stellt sich dann jedoch heraus, dass der Schritt in die digitale Selbstständigkeit gar nicht so einfach ist, wie er auf den ersten Blick erscheint. "Viele Angestellte sind das klassische 9-to-5-Business leid. Vor der Selbstständigkeit haben sie aber auch Respekt. Die Folge sind anhaltende Unzufriedenheit und sehnsüchtige Vorstellungen davon, nur sich selbst verpflichtet zu sein", erklärt Patrick Hofer, Geschäftsführer der Vinnit-X GmbH.

"Es muss aber nicht beim Traum bleiben: Mit etwas vorausschauender Planung und einer strukturierten Vorgehensweise kann jeder ein erfolgreiches Onlinebusiness gründen", führt der Experte weiter aus. Mit der Vinnit-X GmbH bietet er motivierten Gründern ein umfassendes Schulungsprogramm, das für den Einstieg in die digitale Selbstständigkeit fit macht. Darüber hinaus unterstützt er sie bei der Etablierung erfolgreicher Vertriebsprozesse und kümmert sich um effektives Marketing. Nach der Zusammenarbeit mit Patrick Hofer steht einem erfolgreichen Onlinebusiness nichts mehr im Weg - und das einengende Angestelltenverhältnis ist passé. Wie der Start ins Onlinebusiness gelingt und was es dabei zu beachten gilt, hat Patrick Hofer im Folgenden zusammengefasst.

1. Voraussetzungen für die Gründung analysieren

Wer ein Onlinebusiness gründen möchte, sollte vorab zwei Grundvoraussetzungen überprüfen: Zum einen gilt es, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu prüfen, die das jeweilige Business einzuhalten hat. Schließlich verhindert eine vorausschauende Analyse sämtlicher Bedingungen das versehentliche Verstoßen gegen geltende Vorschriften, das einige Schwierigkeiten nach sich ziehen würde. Zum anderen gilt es sich, mit der potenziellen Zielgruppe auseinanderzusetzen: Denn nur wer die Bedürfnisse und Vorlieben seiner zukünftigen Kunden kennt, kann sein Angebot genau auf diese Menschen zuschneiden. Das trägt maßgeblich zu einem erfolgreichen Onlinebusiness bei und hilft auch später, schnell auf Veränderungen innerhalb der Zielgruppe reagieren zu können.

2. Das nötige Know-how erwerben

Hinter einem Onlinebusiness stecken viel mehr Fachkenntnisse, als auf den ersten Blick erkennbar sind. Für dauerhaften Erfolg müssen potenzielle Gründer zumindest die Grundlagen von Webdesign, Marketingmaßnahmen oder auch Produktentwicklung kennen. Nur so sind sie in der Lage, ihr Unternehmen selbstständig und erfolgsorientiert zu leiten, ohne permanent auf die Unterstützung von Experten angewiesen zu sein.

Darüber hinaus sind Grundkenntnisse in Psychologie, insbesondere der Werbepsychologie, sehr hilfreich, um die Funktionsweisen verschiedener Marketingstrategien zu verstehen. Dadurch lässt sich besser einschätzen, welche Maßnahme in welcher Situation am erfolgversprechendsten ist, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Vor der Gründung eines Onlinebusiness sollten also einige Grundlagenkenntnisse erworben werden, um die Weichen von Beginn an auf Erfolg stellen zu können.

3. Auf eine Nische konzentrieren

Viele potenzielle Gründer schrecken davor zurück, für ihr Onlinebusiness eine Nische auszuwählen. Sie fürchten, dadurch zu wenige Kunden anzuziehen und die eigenen Umsätze zu gefährden. Tatsächlich ist jedoch das genaue Gegenteil der Fall. Eine Nische - sofern sie überlegt gewählt wurde - ermöglicht den Aufbau eines Expertenstatus. Dieser sorgt für Vertrauen und Zulauf bei der dazu passenden Zielgruppe. Je größer die Nische jedoch gewählt wird, desto unrealistischer ist es, dass ein Unternehmer in allen Bereichen über eine besondere Expertise verfügt. Deshalb ist die Konzentration auf eine klar definierte Nische langfristig erfolgversprechender.

4. Durchhaltevermögen und Gelassenheit beweisen

Sobald das Onlinebusiness gegründet wurde, werden die meisten Gründer ungeduldig. Die intensiven Vorüberlegungen und Vorarbeiten, die teilweise schon Wochen oder gar Monate in Anspruch genommen haben, sollen sich nun endlich bezahlt machen. Dadurch entsteht jedoch eine viel zu hohe Erwartungshaltung, die im schlimmsten Fall zur vorzeitigen und unnötigen Geschäftsaufgabe führt. In den ersten Monaten und Jahren ist vor allem Geduld und Durchhaltevermögen gefragt, um das Onlinebusiness weiter voranzutreiben. Auch eine klare Fokussierung auf die aktuell anstehenden Aufgaben ist hilfreich, wohingegen die gedankliche Auseinandersetzung mit eventuellen zukünftigen Herausforderungen, beispielsweise einer internationalen Expansion, nur hinderlich ist. Je realistischer die Zielsetzung in dieser Phase ausfällt, desto geringer ist die Gefahr für Enttäuschung und Frust.

5. Professionelle Unterstützung hinzuziehen

Für langfristigen Erfolg ist es wichtig, die Augen stets für aktuelle Trends und Neuerungen offenzuhalten. Nur so wird gewährleistet, dass das Onlinebusiness im schnelllebigen Internet Bestand hat. Bei allen Fragen rund um die Gründung, aber auch zur Unterstützung bei effizienten Marketingstrategien oder der Etablierung eines qualitativ hochwertigen Vertriebs kann das Hinzuziehen eines Experten von unschätzbarem Wert sein. Diese Dienstleister blicken bereits auf zahlreiche Geschäftsmodelle im Internet zurück, die sie begleitet und betreut haben. Neben theoretischer Expertise verfügen sie daher auch über praktische Erfahrung - ein unschätzbares Gut im Onlinebusiness.

