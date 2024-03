Berlin (ots) - timpla by Renggli startet Crowdinvesting-Kampagne (https://www.timpla.eu/crowdinvesting) im Bereich des seriellen Holzbaus mit den Plattformen GLS Crowd (https://www.gls-crowd.de/projekte/timpla-by-renggli-holzmodulwerk/) und WIWIN (https://wiwin.de/produkt/timpla-unternehmensfinanzierung). Diese Initiative ermöglicht es Privatanlegern, ab einem Investitionsbeitrag von 250 Euro direkt in den nachhaltigen Wohnungs- und Objektbau zu investieren und dabei von einer Verzinsung von 7,25 Prozent zu profitieren. Mit einem Emissionsvolumen von fünf Millionen Euro und einer attraktiven Verzinsung setzt das Projekt einen neuen Meilenstein in der Verbindung von Rendite und Nachhaltigkeit.

Führende Rolle im industriellen Holzbau

timpla by Renggli zielt darauf ab, die Holzbauquote in Deutschland - derzeit bei etwas über zwei Prozent für Mehrfamilienhäuser - signifikant zu erhöhen. Die Nutzung von Holz als nachwachsendem Rohstoff und CO2-Speicher bietet immense Vorteile für die Klimabilanz im Vergleich mit mineralischen Baustoffen und steht im Einklang mit einer nachhaltigen Waldwirtschaft. Durch die Investitionen der Crowdinvesting-Kampagne sollen die Kapazitäten im industriellen Holzbau ausgebaut und die Prozesse bei timpla weiter professionalisiert werden. Dies umfasst unter anderem die Weiterentwicklung des Modulsystems und des digitalen Bauteilkatalogs, um individuelle und nachhaltige Gebäude zu realisieren.

Partnerschaften für den Klimaschutz

Die Zusammenarbeit mit GLS Crowd und WIWIN unterstreicht das Engagement von timpla by Renggli für den Klimaschutz und die Bauwende. Beide Plattformen sind bekannt für ihre Fokussierung auf nachhaltige und soziale Projekte, wodurch sie ideale Partner für die Vorstellung der ersten Crowdinvesting-Initiative im seriellen Holzbau sind. Das Projekt bietet Anlegern nicht nur die Chance auf eine attraktive Rendite, sondern ermöglicht es ihnen auch, Teil einer Bewegung zu werden, die den Wohnbau nachhaltig verändert.

Ein Investment in die Zukunft

Die Kampagne steht im Zeichen der Nachhaltigkeit und Innovation. timpla by Renggli, unterstützt von den Plattformen GLS Crowd und WIWIN, lädt Privatinvestoren ein, in die Zukunft des Bauens zu investieren und damit aktiv zur Bekämpfung der Klimakrise beizutragen. Der Erwerb des digitalen Wertpapiers birgt zwar Risiken, bietet aber die einzigartige Möglichkeit, in ein Unternehmen zu investieren, das an der Spitze der Bauwende zum nachhaltigen und schnellen Bauen steht.

Warnhinweis: Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

