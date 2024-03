Las Vegas/München (ots) - Der Frühlingsputz steht bei allen an! Alte Sachen müssen raus! Wieso also nicht auch bei unseren Apps haushalten?

Laut einer Studie der Hochschule Fresenius leiden weltweit 3 Millionen Nutzer von Dating-Apps unter Online-Dating-Burnout. Macht Online-Dating also keinen Spaß mehr? Ist es nur oberflächlich, verursacht nur Frustration und ist dabei nicht mehr so aufregend wie früher? Vielleicht ist es an der Zeit, sich endlich einer Aufräumaktion bei den Dating-Seiten anzunehmen.

Klarheit schaffen

Wer auf vielen Datingapps gleichzeitig Gespräche führt, kann schnell mal den Überblick verlieren. Beim Onlinedating steht Smalltalk auf der Tagesordnung, schnell kann Verwirrung aufkommen, mit welcher Person man bereits welches Thema besprochen hat. Im schlimmsten Fall wird es peinlich und führt zum Kontaktabbruch mit jemandem, den man eigentlich gerne näher kennengelernt hätte. Sich auf eine Datingplattform zu limitieren, hilft dabei, sich auf die Personen zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind.

Überwältigung vermeiden

Den Überblick über viele Chats in mehreren Apps zu behalten, kann auf emotionaler Ebene anstrengend sein. Ständiges Swipen, Nachrichten senden und Profile durchsuchen und das parallel auf mehreren Plattformen führt schnell zu einer Überflutung von Reizen und Überwältigung.

Dadurch stellen sich schnell Erfolgsdruck, aber auch nachlassende Aufmerksamkeit ein. Dr. Wera Aretz, Psychologie-Professorin an der Hochschule Fresenius in Köln sagt in ihrer Studie, dass "tolle Erfahrungen" zwar immer noch vorkommen, aber bei vielen Nutzern verursachen Dating-Apps nur Erschöpfung und Frustration. Sie investieren viel Zeit und Geld, aber bekommen nur selten das gewünschte Resultat.

Einfach mal nett & ohne Hintergedanken

Seeking.com-Nutzer zeigen überaus hohe Zufriedensheitswerte gegenüber der Plattform. Selbst wenn das Date nichts wird und der Funke nicht gesprungen ist, sagen die Date-Suchenden, dass sie aus jeder Begegnung etwas mitnehmen konnten. Sei es ein interessantes Gespräch, nette Worte oder vielleicht eine spannende Erfahrung an einem neuen Ort. Viele der Seeking.com-Nutzer interessieren sich auch nicht mehr für andere Dating-Apps, seit sie die Seeking-Experience erlebt haben.

Yana, eine Seeking.com-Nutzerin, die ihren Mr.Perfect über Seeking.com getroffen hat, erzählt: "Auf Seeking.com sind die Männer echt und selbstbewusst. Ich fühle mich respektiert und sicher. Beleidigungen und Catcalling gibt es hier nicht, aber dafür habe ich schon öfter tolle Komplimente in meinen DMs erhalten, ohne dass der Mann vorhatte, mich zu daten. "Es ging ihm einfach nur darum, ein paar nette Worte zu hinterlassen und mir Glück bei der Suche zu wünschen."

Zwischenmenschliche Beziehungen besser erleben

Dies steht ganz im Sinne der Idee von Brandon Wade, dem Gründer von Seeking.com. Klassische Dating-Portale waren für ihn mit immens viel Frust behaftet, also hat er seine eigene Plattform gegründet, um Menschen zu treffen, denen es mehr, als nur um das Aussehen oder One Night Stands geht. "Die meisten Menschen, die sich auf der Seeking.com treffen, haben beim ersten Date keinen Sex. Erst nachdem sich eine Beziehung entwickelt hat, wird Sex Teil davon." Brandon, der seine Traumfrau auf Seeking.com bereits gefunden hat, ist das Zwischenmenschliche weitaus wichtiger, als jemanden rein nach dem Talent, tolle Selfies zu schießen, zu beurteilen. Denn wer zufrieden ist, muss nicht weiterwandern, braucht auch dementsprechend keine weiteren Plattformen.

Offen bleiben für Überraschungen

Wer sich mit Online Dating beschäftigt, der stößt ziemlich schnell auf eine Vielzahl von fiesen Dating Trends, für die man ein eigenes Lexikon braucht: Benching, Bravehearting, Breadcrumbing oder Orbiting vermitteln den Eindruck, dass Online Dating immer toxisch ist und man jede Interaktion genau unter die Lupe nehmen muss, statt das Kennenlernen zu genießen. Seeking.com fordert dazu auf, unnötige "Dating Trends" zum Teil des Frühjahrsputz zu machen und unvoreingenommen in das nächste Datingabenteuer zu starten.

