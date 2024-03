München (ots) - In sieben Wochen startet die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2024. Vom 10.05. bis zum 26.05.2024 sind alle 64 Spiele der 87. Auflage des internationalen Großereignisses LIVE auf Sportdeutschland.TV zu sehen, davon 33 exklusiv. Der Streaminganbieter präsentiert jetzt erste Details zur Übertragung der WM und liefert gleich das erste Sonderangebot für alle Eishockey-Fans mit. So bietet der Onlinesender zahlreiche Spiele mit deutschem Kommentar und Highlights aller Begegnungen an. "Wir freuen uns seit einem Jahr auf den Start der Eishockey-WM 2024, in ein paar Wochen geht es endlich los", so Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB NM, vorfreudig.

Übertragungskonzept und "Road to Prag":

Alle 64 Spiele der Eishockey-WM sind LIVE und direkt nach Matchende auf Abruf nur auf Sportdeutschland.TV zu sehen. Hinzu kommen unzählige exklusive Highlights, die auf der eigenen Plattform und den diversen Social Media-Kanälen von Sportdeutschland.TV zu sehen sein werden.

Neben den klassischen Einzelspielen bietet Sportdeutschland.TV an einigen Tagen eine Konferenz aus einem eigenen Studio in München an. Das Sendeformat wird in unterschiedlicher Besetzung zu sehen sein und bietet allen Fans die Möglichkeit, die beiden Parallel-Spiele auf einmal im Blick zu haben.

Bereits vor der Eishockey-WM zeigt Sportdeutschland.TV außerdem beide Turniere der Division 1 der IIHF. Die "kleine" WM wird in vollem Umfang auf der Streamingplattform zu sehen sein. Als Einstimmung auf das anstehende Großturnier ist die Division 1 komplett kostenlos abrufbar und dient als "Road to Prag" beim Sportstreaming-Anbieter.

Das beste Kommentatoren- und Expertenteam:

"Die Eishockey-Community darf sich auf fachkundige Kommentatoren und Experten, tolle Highlights und hoffentlich eine starke deutsche Mannschaft freuen", erklärt Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB NM. "Bekannte Gesichter und Stimmen treffen auf neue Ideen und Formate. Mit einer Top-Produktion und einem starken Team vor Ort und an den Mikros, sorgen wir für eine hochklassige und unterhaltsame Übertragung für alle Eishockey-Fans in Deutschland & Österreich!"

Auf dem Kommentatoren-Stuhl nehmen zwei gestandene Größen in Eishockey-Deutschland Platz. Alex Kunz und Christoph Fetzer gehören zu den bekanntesten Stimmen neben dem Eis und werden ihre gewohnte Expertise und Begeisterung für den Sport aus dem Münchner Studio für Sportdeutschland.TV mit einbringen. Als dritter Kommentator ist Constantin Eckner mit dabei.

Hinzu kommen drei Top-Expert:innen, angefangen mit Ex-Nationalspieler und DEL-Spieler des Jahres 2012 Kai Hospelt. Ebenfalls dabei ist die 244-malige Nationalspielerin und langjährige DEB-Kapitänin Julia Zorn. Abgerundet wird das Trio von Olympia-Silbermedaillen-Gewinner Frank Mauer.

Einmalige Zahlung, kein Abo - Sonderaktion für alle Frühbucher:innen:

Auf Sportdeutschland.TV zahlen Nutzer:innen nur für das, was sie sich anschauen möchten. Ohne Abo, ohne Zusatzkosten und ohne jegliche Art der Verlängerung. Das gilt bei der Eishockey-WM, wie bei allen anderen Inhalten auf der Plattform.

Für alle 64 Spiele in voller Länge, live und auf Abruf, bietet Sportdeutschland.TV den Turnierpass an. Dieser kostet die Eishockey-Fans mit dem Rabattcode

"OSTERN5" bis zum 14.04.2024 nur 19,90EUR. Der Normalpreis, welcher ohne die Einlösung des Codes und ab dem 14.04.2024 greift, beläuft sich auf 24,90EUR. Wie gewohnt bietet Sportdeutschland.TV auch die Möglichkeit einzelne Spiele zu schauen. Diese Pay-per-View-Tickets kosten 6,90EUR.

Empfang über Smart-TV, Desktop und mobile Endgeräte:

Die Eishockey-WM auf Sportdeutschland.TV ist in Deutschland und Österreich empfangbar. Nutzer:innen können die Eishockey-WM auf ihrem PC via Browser, in der Smartphone-App (Android und iOS), oder per Smart-TV-App auf ihrem Fernsehgerät verfolgen.

Pressekontakt DOSB New Media:

Sven Brandt Head of Marketing Tel.: 089 277 807 497 team@sportdeutschland.tv

Original-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH