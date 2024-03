Hamburg (ots) - Daten zeigen, dass Gemüsen in den Top-Spielen weniger Vorteile bringt, als andere Lebensmittel.

Mit einer Leidenschaft für energiereiches Gemüse in der realen Welt, untersuchte die globale Lebensmttelmarke Knorr, wie sehr Gemüse in der virtuellen Welt Nachteile mit sich bringt. Dabei briingt der Verzehr von Fleisch beispielsweise einen Zuwachs von 15 Healthpoints, während das Mampfen von Kohl nur 10 HP bringt. In anderen Spielen ist der Unterschied noch größer: Ein Rindersteak bringt +552 HP, während ein deftiger Bohneneintopf nur +61 HP bringt.

"Ninja" und Knorr sind der Meinung, dass es höchste Zeit ist, dem Gemüse die Anerkennung zukommen zu lassen, die es verdient und rufen die Gaming-Community weltweit auf, sich diesem Ziel anzuschließen! Gaming-Fans können eine Petition unterzeichnen, um ihre Unterstützung für die Aufwertung von Gemüse in der virtuellen Welt zu zeigen.

Die Spitze führte der gefeierte Streamer Ninja an, der das Thema seinen Followern in einem Launch-Stream auf Twitch näherbrachte. Er kommentiert: "In letzter Zeit achte ich mehr darauf, was ich meinem Körper zuführe. Ich habe gelernt, wie wichtig ausgewogene Mahlzeiten für meine langfristige Gesundheit sind. Bisher waren wir in Spielen aber darauf beschränkt, eine fleischbasierte Ernährung zu wählen, um Herausforderungen zu meistern oder schneller zu heilen. Wäre es nicht großartig, wenn Gemüse im Spiel mehr Vorteile bringt? Deshalb habe ich mich mit Knorr zusammengetan. Sie haben einige großartige Mods für all unsere Lieblingsspiele entwickelt, die den Fans die Bedeutung von Gemüse und einer ausgewogenen Ernährung vermitteln."

Sein Stream war erst der Anfang. Acht Streamer aus aller Welt werden sich dem Team anschließen. Darunter auch "Katoo" und "KeinPart2" aus Deutschland. Sie werden neue Mods demonstrieren - ein Vorgeschmack auf die Abenteuer, die mit Gemüse in Gaming bevorstehen. Katoo sagt dazu: "Ich freue mich ein Teil dieser Kampagne zu sein. Sie zeigt, welches Ungleichgewicht bisher vorherrscht und wie Gemüse ein essenzieller Teil des Gameplays sein kann!".

KeinPart2 fügt hinzu: "Kaum jemand hinterfragt, warum Gemüse nur wenige Vorteile in Top-Spielen bringt. Mit #ModTheVeg sehen wir: Es kann doch so einfach sein und gleichzeitig auch ordentlich Spaß machen!"

Mach mit und schließe dich mit den Gaming-Talenten Ninja, Katoo, KeinPart2 und Knorr zusammen, um das Gleichgewicht wieder herzustellen und das Gemüse zum Champion in deinem Inventar zu machen. Um mitzumachen, spiele die Mods und unterzeichne die Petition, die die Spielehersteller auffordert, Gemüse in ihren Spielen genauso spannend und lohnend zu machen wie andere Lebensmittel!

Pressekontakt:

Dominik Hennes +493020351273 dhennes@webershandwick.com

Original-Content von: Knorr, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH