Frankfurt (ots) - Auch in diesem Jahr heißt es für Junioren aus Media- und Kreativagenturen sowie werbungtreibenden Unternehmen wieder "Ohren auf". In gleich fünf Städten finden 2024 die beliebten ARD MEDIA Kreativ-Workshops Audio als ganztägige Fortbildungsveranstaltung statt. Das erfolgreiche und beliebte Format verbindet Theorie und Praxis auf einzigartige Art und Weise in nur einem Tag. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe, die in Kooperation mit den Partner-Studios von Hastings Audio Network realisiert wird, entwickeln Nachwuchskräfte Konzepte und Ideen für erfolgreiche Audio-Werbung und setzen diese direkt vor Ort im Studio als Radiospot um. Ausgangspunkt ist ein reales Kundenbriefing, das die Teilnehmer von der ersten Idee bis hin zum fertigen Radiospot bearbeiten. Das konzeptionelle und produktionstechnische Coaching vor Ort findet durch namhafte Top-Kreative und erfahrene Audio-Producer statt.

Die Termine 2024 sind:

04.07.2024 Berlin

11.07.2024 Frankfurt

16.07.2024 Hamburg

12.09.2024 Düsseldorf

17.09.2024 München

Weitere Infos und Anmeldung: https://www.ard-media.de/kreativ-workshops

Der multimediale Qualitätsführer ARD MEDIA GmbH vermarktet in seinem Geschäftsbereich TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender Das Erste. Im Geschäftsbereich Audio vermarktet das Public-Private-Unternehmen die öffentlich-rechtlichen Radiosender sowie ausgewählte private Radioprogramme und Podcast-Angebote. Das gesamte Qualitätsportfolio steht national wie regional für die effektive Ansprache kaufkräftiger und exklusiver Zielgruppen, für hohe stabile Reichweiten sowie für überdurchschnittlich starke Werbewirkung und höchste Effizienz auf allen relevanten Übertragungswegen. Ergänzt wird dieses Vermarktungsangebot durch fundierte Werbewirkungsforschung, begleitende Markt-Media-Studien sowie Service-Dienstleistungen rund um das Thema Mediaplanung.

