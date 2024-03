Künzell (ots) - Die CSS AG (https://www.css.de/), Anbieter von Business Lösungen für den Mittelstand, nimmt dieses Jahr mit einem Stand an der ReWeCo, der Kongressmesse für Rechnungswesen und Controlling, im Dorint City-Hotel in Bremen, teil. Am 25. und 26. April präsentiert das Softwarehaus an Stand Nr. 3 seine breitgefächerte eGECKO Software, die Bereiche wie Finance, HR sowie BI und Planning abdeckt.

eGECKO ermöglicht durch die Integration von Controlling/Corporate Performance Management, Rechnungswesen, Personalwesen und CRM die Vernetzung sämtlicher Unternehmensabläufe: Bestellwesen und Auftragsabwicklung, Finanzbuchhaltung, Konzernmanagement, Faktura, elektronischer Zahlverkehr, Anzahlungsabwicklung, Reise-, Projekt- und Dokumentenmanagement, Vertragsverwaltung, Personalwesen und CRM.

CSS bietet mit eGECKO Corporate Performance Management eine Lösung zur Optimierung von Geschäftsmodellen. Durch den Einsatz von Business Intelligence werden Zahlen und Daten stets übersichtlich gehalten, sodass Entscheidungen basierend auf der aktuellen Informationssituation getroffen werden können. Anwender profitieren von maximaler Transparenz über die wichtigsten Unternehmensdaten wie Umsatz, Kostenstrukturen, Liquidität oder Deckungsbeiträge. Individuell anpassbare Dashboards erlauben die Zusammenführung von Daten, um die Leistung von Prozessen effizient zu bewerten und zu steuern. Zudem ist es möglich, Analysen und spezifische Controlling-Reports für Fachbereiche zu erstellen.

Zusätzlich zum Self-Service-Ansatz bietet die Software auch Standardberichte und -prozesse, die ein "geführtes Surfen" über mehrere Berichtsebenen ermöglichen. Im Bereich Unternehmensplanung (Business Planning) kann die künftige Leistungsfähigkeit und Ertragskraft eines Unternehmens auf Prozessebene abgebildet werden: Anwender sind imstande, flexible Planungsmodelle aufzubauen und diese den Anforderungen des unternehmerischen Umfeldes und den Strukturen des operativen Geschäftsmodells dynamisch anzupassen. Auch treiberbasierte Planung und Simulationen unter Berücksichtigung von Unternehmensrisiken sind möglich. Zudem wurde mit der integrierten Finanz- und Unternehmensplanung eine Standardlösung aufgebaut, die vollintegriert und automatisiert eine Bilanz-, Cashflow- und Liquiditätsbetrachtung zulässt. Das Business Process Management wiederum erlaubt die Bewertung und Optimierung von Prozessen sowie kollaboratives Change Management und kognitive Unternehmenssteuerung.

Selbstverständlich ist bei eGECKO auch die Rechtssicherheit ein wesentlicher Aspekt, gehört doch die Bearbeitung und gesetzeskonforme Ablage von Eingangsrechnungen und -gutschriften zu den täglichen Kernaufgaben eines Unternehmens. Besonders mit Blick auf die seit Januar 2015 geltenden GoBD-Neuregelungen des BMF (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) bietet die vollintegrierte Eingangsrechnungsverarbeitung von eGECKO erhebliche Vorteile und Erleichterungen in der täglichen Betriebspraxis.

Im Rahmen der umfassenden Softwarelösung eGECKO Rechnungswesen steht Unternehmen die GoBD-konforme Archivierung mit vorangestelltem Rechnungseingangsworkflow inklusive ZUGFeRD, Scannen und OCR-Erkennung für alle Eingangsformen zur Verfügung. Dies ermöglicht vollkommen sichere und transparente Prozesse für die gesamte Eingangsrechnungsverarbeitung; vom Eingangsbeleg bis zur Zahlung. Zusätzlich werden eingehende Rechnungen im Originalformat steuerlich GoBD-konform über die gesamte gesetzliche Aufbewahrungsfrist gespeichert. Das mühsame manuelle Aufbringen von Barcodes entfällt somit. Zudem erkennt das System eigenständig und selbstlernend Bereiche mit rechnungsrelevanten Daten. Zusätzliche Angaben lassen sich manuell ergänzen.

Über dieMittelstandslösung eGECKO

Die branchenübergreifend einsetzbare Lösung eGECKO integriert und vernetzt auf effiziente, ganzheitliche Weise sämtliche Abläufe eines Unternehmens. Das Produktportfolio umfasst Lösungen für das Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Anlagenbuchhaltung, Konzernmanagement, Vertragsmanagement, Dokumentenarchiv), Controlling/Corporate Performance Management (Business Intelligence, Business Planning, Business Performance Management, Data Management), Personalwesen (Lohn-und Gehaltsabrechnung, Reisemanagement, Personalmanagement, Personalzeiterfassung, Employee Self Service, Digitale Personalakte) sowie ERP-Komponenten für Unternehmen in den Bereichen Dienstleistung und Services (CRM, Projektmanagement, Auftragsabwicklung, Einkauf, etc.) sowie Gesundheit und Soziales.

Über die CSS Gruppe

Mit rund 3000 Kunden und mehr als 13.500 Firmen, darunter Organisationen, öffentliche Einrichtungen, mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne wie CAWÖ Textil, Hassia Mineralquellen, die WASGAU Produktions & Handels AG oder der VDMA, gehört CSS zu den großen Herstellern betriebswirtschaftlicher Software in Deutschland. Neben dem Hauptsitz der CSS AG in Künzell bei Fulda sowie dem Hauptsitz der evidanza GmbH in Salching ist die CSS-Gruppe deutschlandweit mit knapp 320 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Lampertheim, München, Villingen-Schwenningen und Landsberg am Lech vertreten. Zum europaweiten Partnernetz von CSS zählen Unternehmen wie die Asseco Solutions AG, COBUS ConCept GmbH, Hetkamp GmbH, PLANAT GmbH, PDS GmbH oder PSI Automotive & Industry GmbH. Weitere Informationen zu CSS: www.css.de

