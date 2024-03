Pünktlich zu den Osterferien können an der Papenburger MEYER WERFT gleich drei Kreuzfahrtschiffe bestaunt werden: Die "Silver Ray", eines der modernsten Kreuzfahrtschiffe der Welt, liegt direkt vor den riesigen Werfthallen. Die täglich mögliche Visite im Besucherzentrum der MEYER WERFT lohnt jetzt doppelt: Dort entstehen die 341 Meter lange "Disney Treasure" und mit der "Asuka III" das erste Kreuzfahrtschiff aus Papenburg für die japanische Reederei NYK Cruises. "Ein perfektes Ziel - auch für die ganz Familie - in den Osterferien, denn so nah kommt man Schiffbau nirgendwo sonst auf der Welt", so Thorsten Eden, Betriebsleiter des Besucherzentrums. Karten für das Besucherzentrum der MEYER WERFT, unter anderem für eine Premium-Tour mit Fahrt über das Werftgelände, unter www.besucherzentrum-meyerwerft.de oder spontan vor Ort. / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/122532 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.