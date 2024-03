München (ots) - Privatradio in Bayern gewinnt: Die im Bayern Funkpaket zusammengeschlossenen bayerischen Lokal- und landesweiten Programme können sich mit 935.000 Hörerinnen und Hörern pro Stunde laut der ma Audio 2024 I mehr als behaupten (+21.000). Dazu tragen - neben den stabilen Entwicklungen der landesweiten Programme ROCK ANTENNE und egoFM - vor allem positive Entwicklungen von Radio Gong 96,3 und Radio Arabella München bei. Deutschlandweit schalten montags bis freitags fast 3,2 Millionen Menschen ab 14 Jahren mindestens ein Programm aus dem Bayern Funkpaket ein. Das Bayern Funkpaket hat sich gegen den rückläufigen Trend von Radio gesamt (- 2 Prozentpunkte) in Bayern stabil gehalten.

Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM): "Privates Radio in Bayern ist vielfältig und kommt an - das belegen die neuen Ergebnisse der ma Audio einmal mehr. Das ist umso schöner, da wir dieses Jahr in Bayern und ganz Deutschland 40 Jahre Privatradio feiern. Die Gewinner beweisen: Leidenschaft, Lokalität und Lust auf Innovation - diese drei Ls sind die Zutaten eines Erfolgsrezepts, das sich für die Sender auszahlt. Ich bin davon überzeugt: Mit diesem Rückenwind für das Bayern Funkpaket können wir selbstbewusst in die Zukunft schauen."

Die Tabelle mit den Ergebnissen der ma Audio 2024 I finden Sie hier (https://www.blm.de/de/wir-forschen/medienforschung/media_analyse_ma.cfm).

