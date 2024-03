Hamburg (ots) - Täglich nutzen 5,61 Millionen Menschen bundesweit die Radioangebote des Norddeutschen Rundfunks. Im Sendegebiet des NDR sind es 4,94 Millionen. Das ist das Ergebnis der Media-Analyse 2024 Audio I.

Im Norden hören 8,91 Millionen Menschen täglich Radio, das entspricht 72,9 Prozent der Norddeutschen. Die durchschnittliche Verweildauer im Norden liegt laut jüngster Media-Analyse bei 254 Minuten am Tag.

Die vorliegende MA 2024 Audio I ist die Konvergenzstudie der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) für Radio und Audio. Alle angegebenen Daten beziehen sich auf Montag bis Freitag. Die hier ausgewiesenen Reichweiten umfassen die Radionutzung über alle Empfangswege inklusive Online und DAB+.

Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick:

- NDR 1 Niedersachsen schalten in Niedersachsen täglich 1,12 Millionen Menschen ein, bundesweit sind es 1,35 Millionen. NDR 1 Niedersachsen bildet mit NDR 2 (1,14 Millionen) erneut eine Doppelspitze im niedersächsischen Radiomarkt. - NDR 1 Welle Nord erreicht in Schleswig-Holstein 368.000 Hörerinnen und Hörer. Bundesweit sind es täglich 463.000 Menschen. - NDR 1 Radio MV gewinnt und kommt damit in Mecklenburg-Vorpommern täglich auf 390.000 Hörerinnen und Hörer, bundesweit schalten täglich 433.000 ein. - NDR 90,3 - das Stadtradio für Hamburg - nutzen täglich in Hamburg 218.000 Menschen, bundesweit sind es 388.000. - NDR 2 bleibt mit 1,90 Millionen Hörerinnen und Hörern das meistgehörte Radioprogramm im Sendegebiet des NDR. Bundesweit erreicht NDR 2 täglich 2,16 Millionen Menschen. Der besonders für die Werbewirtschaft wichtige Wert "Hörer pro Durchschnittsstunde" von Montag bis Freitag liegt bei 640.000. - N-JOY, das junge Radioprogramm des NDR, kommt in Norddeutschland auf eine Tagesreichweite von 808.000 Hörerinnen und Hörern, bundesweit sind es 939.000. - NDR Info erreicht im Sendegebiet täglich 615.000 Menschen, bundesweit sind es 690.000. Den "Weitesten Hörerkreis" (Hörerinnen und Hörer innerhalb von vier Wochen, Montag bis Sonntag) bilden bundesweit 3,62 Millionen Menschen. - NDR Kultur hören in Norddeutschland täglich 157.000 Hörerinnen und Hörer, bundesweit sind es 172.000. Zum "Weitesten Hörerkreis" von NDR Kultur zählen bundesweit 1,92 Millionen Menschen. - NDR Schlager, das digital verbreitete Radioprogramm, legt weiter zu und wird täglich bundesweit von 133.000 Menschen gehört, im Norden von 125.000. Im "Weitesten Hörerkreis" sind es bundesweit 810.000 Hörerinnen und Hörer.

Die tabellarischen Übersichten über die Ergebnisse der MA 2024 Audio I für Norddeutschland finden Sie auf NDR.de:

https://www.ndr.de/der_ndr/unternehmen/pressetabellen100.pdf

https://www.ndr.de/der_ndr/unternehmen/pressetabellen102.pdf

Die Ergebnisse der nächsten MA Audio werden am 17. Juli 2024 veröffentlicht.

Pressekontakt:

Norddeutscher Rundfunk Unternehmenskommunikation Presse und Kommunikation Mail: presse@ndr.de www.twitter.com/NDRpresse

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH