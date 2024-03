Berlin (ots) - Am 16. April 2024 beginnt die nächste Serie an Online-Vorträgen der Oberberg Gruppe, führender Qualitätsverbund privater Fach- und Tageskliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Vor drei Jahren hat die Gruppe das Online-Fortbildungsformat zu Corona-Zeiten eingeführt, mittlerweile ist es ein fester Bestandteil der Weiterbildungsmaßnahmen der Oberberg Gruppe für Fachpublikum und interessierte Laien geworden. Die wissenschaftliche Leitung der aktuellen Veranstaltungsreihe obliegt Prof. Dr. med. Mathias Berger, Vorsitzender des Advisory Boards der Oberberg Gruppe. Zudem zeichnen sich Dr. med. Tobias Freyer, Medical Lead Cluster West und Ärztlicher Direktor der Oberberg Parkklinik Wiesbaden Schlangenbad und der Oberberg Tagesklinik Frankfurt am Main, PD Dr. phil. Lars Hölzel, Leitender Psychologe und Wissenschaftlicher Leiter der Oberberg Parkklinik Wiesbaden Schlangenbad und der Oberberg Tagesklinik Frankfurt am Main, und PD Dr. med. Andreas Wahl-Kordon, Medical Lead Cluster Süd-West und Ärztlicher Direktor der Oberberg Fachklinik Schwarzwald und stellvertretender Ärztlicher Direktor der Oberberg Tagesklinik Lörrach, für die Organisation der Vortragsreihe verantwortlich. Moderiert werden die Abende immer durch eine Expertin oder einen Experten der Oberberg Gruppe.

"Das Format unserer Vortragsreihe ist bei den Zuhörerinnen und Zuhörern sehr beliebt. Durch ihr reges Feedback wissen wir, dass das Renommee unserer Referentinnen und Referenten einen Abend mit wissenschaftlichen Erkenntnissen auf dem neuesten Stand der Forschung verspricht. Zudem wird die Vereinbarkeit der Teilnahme am Fortbildungsformat und dem Alltag sehr geschätzt", erklärt Dr. Maren Kentgens, Geschäftsführerin und COO der Oberberg Gruppe. Die Themen der kommenden sechs Vortragsabende reichen von Internetsucht, komplexen Posttraumatischen Belastungsstörungen, Einsamkeit, Selbstverletzung bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen und narzisstischen Persönlichkeiten in der Therapie bis zum gesundheitspolitischen Thema "Psychiatrie und Psychosomatik in der Krankenhausreform".

Wie gewohnt werden am Ende des Vortrags Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer erläutert und diskutiert.

Die kostenfreien Online-Vorträge finden in bewährter Form in der Zeit von 18.30 Uhr bis 20 Uhr live über Zoom statt und richten sich an medizinisches Fachpersonal aller Berufsgruppen, auch interessierte Laien sind herzlich willkommen. Die Vorträge sind zudem mit jeweils zwei Fortbildungspunkten bei der Ärztekammer Berlin zertifiziert.

Die Veranstaltungen im Überblick:

Dienstag, 16.04.2024: Internetsucht ein neues Störungsbild im ICD-11: Klinische Merkmale, Forschung und das Mainzer Therapiemanual

Referent: Dr. Dipl.-Psych. Klaus Wölfling, Psychologischer Leiter der Ambulanz für Spielsucht, Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz

Moderatorin: Dr. Andrea Stippel, Ärztliche Direktorin und Chefärztin, Oberberg Fachklinik Konraderhof

Dienstag, 30.04.2024: "Psychiatrie und Psychosomatik in der Krankenhausreform - Vorreiter oder Stiefkinder der Gesundheitspolitik?"

Referent: Prof. Dr. Tom Bschor, Leiter und Koordinator der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung am Bundesministerium für Gesundheit, Berlin

Moderatorin: Dr. Maren Kentgens, Geschäftsführerin und COO der Oberberg Gruppe, Berlin

Dienstag, 14.05.2024: "Komplexe Posttraumatische Belastungsstörungen (kPTBS nach ICD-11) - Psychotherapeutische Behandlungskonzepte"

Referent: Prof. Dr. Thomas Ehring, Lehrstuhlinhaber Klinische Psychologie und Psychotherapie, Ludwig-Maximilians-Universität, München

Moderatorin: Dipl. Psych. Susanne Götz, Leitende Psychologin, Privatklinik Friedenweiler

Dienstag, 04.06.2024: "(Chronische) Einsamkeit - ein relevantes klinisches Phänomen"

Referent: PD Dr. Tobias Krieger, Leitender Psychologe PTP (Co-Leitung), Forschungsgruppenleiter und Supervisor, Universität Bern

Moderatorin: Dr. Katharina Grobholz, Chefärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Privatklinik Jägerwinkel am Tegernsee

Dienstag, 18.06.2024: "Selbstverletzungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen - Differentialdiagnostik und Therapie"

Referent: Prof. Dr. Michael Kaess, Ordinarius für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Universität Bern sowie Direktor und Chefarzt Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Bern

Moderatorin: Dr. Gaby Wiltfang, Chefärztin der Oberberg Fachklinik Marzipanfabrik, Hamburg

Dienstag, 02.07.2024: "Sie meinen also, Sie sind mir gewachsen? Narzisstische Persönlichkeiten in der Therapie"

Referentin: Dr. Eva Dieckmann, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Freiburg

Moderator: Dr. Martin L. Rein, Chefarzt der Oberberg Tagesklinik München Bogenhausen

Eine Übersicht über die Referentinnen und Referenten und ihre Themen sowie Informationen zur Anmeldung finden Sie unter folgendem Link: https://www.oberbergkliniken.de/online-vortragsreihe (https://www.oberbergkliniken.de/online-vortragsreihe)

Rückfragen zur Vortragsreihe gern an: veranstaltungen@oberbergkliniken.de

In der Mediathek der Oberberg Gruppe finden Interessierte zudem Mitschnitte vorheriger Veranstaltungsreihen und Vortragsmaterialien: https://www.oberbergkliniken.de/veranstaltungsreihe-pandemie-und-psyche/mediathek (https://www.oberbergkliniken.de/veranstaltungsreihe-pandemie-und-psyche/mediathek)

Über die Oberberg Gruppe: Die Oberberg Gruppe mit Hauptsitz in Berlin ist eine vor mehr als 30 Jahren gegründete Klinikgruppe mit einer Vielzahl an Fach- und Tageskliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an verschiedenen Standorten in Deutschland. In den Kliniken der Oberberg Gruppe werden Erwachsene, Jugendliche und Kinder in individuellen, intensiven und innovativen Therapiesettings behandelt. Darüber hinaus existiert ein deutschlandweites Netzwerk aus Oberberg City Centers, korrespondierenden Therapeutinnen und Therapeuten sowie Selbsthilfegruppen.

Pressekontakt:

HOSCHKE & CONSORTEN (oberberg@hoschke.de) www.oberbergkliniken.de

Original-Content von: Oberberg Kliniken, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH