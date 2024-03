Hamburg (ots) - enomyc, eine der führenden Unternehmensberatungen für den Mittelstand, ist vom Wirtschaftsmagazin "brand eins" zum elften Mal in Folge als eine der besten Restrukturierungsberatungen Deutschlands ausgezeichnet worden. Für das Ranking wurden knapp 9.000 Klienten und Mitarbeitende von Beratungsunternehmen nach ihren Empfehlungen befragt.

Zusammen mit Statista hat das Wirtschaftsmagazin "brand eins" Ende vergangenen Jahres erneut den Markt für Unternehmensberatungen untersucht. Die "Liste der Besten" basiert auf einer Online-Befragung von rund 7.000 Expertinnen und Experten (Partnern und Principals von Unternehmensberatungen) sowie Rückmeldungen von Klienten. In der Experten-Befragung konnten Empfehlungen für insgesamt 17 Branchen und 21 Arbeitsbereiche ausgesprochen werden. Selbstempfehlungen sind ausgeschlossen. Außerdem wurden rund 1.750 leitende Angestellte (etwa Head of Strategy, Head of Business Development etc.) aus DAX, M-DAX, S-DAX und Tec-DAX-Unternehmen um ihre Einschätzung und Erfahrungen gebeten.

enomyc hat in der elften Ausgabe der Befragung insbesondere im Urteil der Kunden mit Bestnote abgeschlossen. Die Bewertung der vor 20 Jahren in Hamburg gegründeten Mittelstandsberatung liegt deutlich über dem Großteil der Durchschnittsnoten.

"Diese Bewertung macht uns sehr stolz, deckt sich aber auch mit den Rückmeldungen, die wir im direkten Umgang mit unseren Klientinnen und Klienten aus dem Mittelstand erhalten", sagt Martin Hammer, Managing Partner bei enomyc. "Das gute Abschneiden ist nach meiner Überzeugung nicht nur das Resultat der hervorragenden Arbeit unserer Beraterinnen und Berater, sondern auch der Tatsache zu verdanken, dass wir durch unsere eigene Transformation ein authentisches Vorbild sind."

enomyc ist eine europaweit tätige Beratung für mittelständische Unternehmen und wurde 2003 mit einer klaren Mission gegründet: Ein krisensicheres, nachhaltiges und leistungsstarkes Wachstum von Unternehmen im Digitalzeitalter zu fördern. Inzwischen ist enomyc eine der führenden Unternehmensberatungen für den Mittelstand mit Standorten in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Stuttgart, München und Paris.

Seit der Gründung im Jahr 2003 hat enomyc Klienten in mehr als 1.300 Projekten erfolgreich begleitet und wurde seit 2014 elfmal in Folge als "Beste Berater" (brand eins), seit 2017 sechsmal mit dem TOP CONSULTANT Award sowie 2020 von der WirtschaftsWoche als Deutschlands beste Unternehmensberater ausgezeichnet.

