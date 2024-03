Bielefeld (ots) - Nachhaltigkeit ist für Industrie und Wirtschaft ein Zukunftsthema, das keinen Aufschub duldet. Wer zukunfts- und wettbewerbsfähig wirtschaften und handeln will, braucht eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie. Ab 2025 werden immer mehr Unternehmen diese in Form eines Berichts nach der Corporate Sustainability Reporting Directive (kurz: CSRD) nachweisen müssen. Die Berichtspflicht gilt dann nicht mehr nur für kapitalmarktorientierte Unternehmen, sondern für alle großen Unternehmen, die zwei von drei Größenkriterien erfüllen: Bilanzsumme von mindestens 25 Millionen Euro, Umsatzerlöse von mindestens 50 Millionen Euro und/oder mindestens 250 Mitarbeitende.

Grundlage der Nachhaltigkeitsberichterstattung ist die datenbasierte Erfassung und Analyse von Geschäftsprozessen, die für Unternehmen aber meist sehr komplex ist. NTT DATA Business Solutions, das führende SAP®-Beratungshaus für den Mittelstand, unterstützt Kund:innen mit innovativen Lösungen dabei, im Zuge der digitalen Transformation Daten intelligent zu erfassen und zu analysieren sowie die richtigen Weichen für ihre Nachhaltigkeitsstrategie zu stellen. Nachhaltiges Wirtschaften und Gewinnstreben müssen dabei kein Widerspruch sein, wie Lorenz Beckmann, Principal Expert & Solution Advisor SAP© S/4HANA & Sustainability bei NTT DATA Business Solutions, erklärt: "Nachhaltigkeit lässt sich mit Lösungen von SAP gewinnbringend umsetzen. Mit diesen unterstützen wir unsere Kund:innen dabei ökologische, ökonomische und soziale Herausforderungen zu meistern und gleichzeitig unternehmerische Ziele zu erreichen - von der Beratung über die Implementierung bis hin zu nachgelagerten Services."

Die regulatorischen Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit sind in den letzten Jahren parallel zur Dringlichkeit des Themas immer strenger geworden. Neben der Verschärfung der CSR-Richtlinie schreibt das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz (LkSG) bereits seit Januar 2023 die nachhaltige Gestaltung und Überwachung globaler Lieferketten in Deutschland vor. Spätestens seit der Veröffentlichung des ersten Nachhaltigkeitsberichts (https://nttdata-solutions.com/wp-content/usermedia/NDBS-GSR-2022-2023-DE-WEB.pdf) weiß NTT DATA Business Solutions, wie wichtig und gleichzeitig komplex die Erhebung und Bereitstellung der notwendigen Daten sein kann. Um ein noch tieferes Verständnis für die Bedürfnisse seiner Kund:innen zu entwickeln und die eigenen Leistungen kontinuierlich auszubauen, hat sich das SAP-Beratungshaus bereits vor Inkrafttreten der Berichtspflicht für die jährliche Veröffentlichung eines Nachhaltigkeitsberichts entschieden.

Sustainability Experience Day - Nachhaltigkeit live erleben

Wie intelligente Technologie dabei helfen kann, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, zeigt NTT DATA Business Solutions auf dem Sustainability Experience Day am 25. April 2024 in Fürth. In verschiedenen Workshops machen Expert:innen im Stadion von Greuther Fürth den Wandel zum nachhaltigen Unternehmen anfassbar und technologische Innovationen anhand von Praxisbeispielen anschaulich. So können Teilnehmer:innen beispielsweise live und hands-on am System erleben, wie sie selbst ihren CO2-Fußabdruck in SAP S/4HANA managen können und so ein Gespür für das Handling und die Mehrwerte der neuen (ERP-)Welt bekommen. Die Bedeutung starker Partnerschaften zeigt NTT DATA Business Solutions zudem gemeinsam mit seinem Partner Silbury (https://www.silbury.com/magazine/partnerschaft-nttdata-silbury). In einem interaktiven Impulsworkshop zeigt der Experte für Nachhaltigkeitstransformation durch Digitalisierung, wie die richtige Nachhaltigkeitsstrategie dauerhaft zum Erfolg führen kann. Beim anschließenden Sustainability-Speed-Pitching geht es kurz und prägnant um Strategie, Berichtspflichten, Lieferketten und CO2-Reduzierung.

"Unsere Workshops sind speziell auf die Bedürfnisse und Sichtweisen des Top-Managements zugeschnitten. Wir zeigen typische Herausforderungen und passende Lösungen rund um das Thema Nachhaltigkeit auf. Uns ist es wichtig, dass alle Teilnehmer:innen mit konkret für Sie nutzbaren Ergebnissen aus den einzelnen Workshops gehen", erklärt Lorenz Beckmann. Damit dies effektiv gelingen kann, ist die Teilnehmer:innenzahl auf 18 Personen begrenzt. Die Teilnahme am Sustainability Experience Day 2024 ist kostenlos.

Weitere Informationen, die Agenda und die Möglichkeit zur direkten Anmeldung finden Sie hier (https://de.nttdata-solutions.com/erlebnisworkshop-sustainability-live?utm_source=PR&utm_medium=Pressemitteilung&utm_campaign=PM).

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/) treibt Innovationen voran: Von der Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und darüber hinaus erweitert das Beratungshaus kontinuierlich SAP-Lösungen und -Technologien, damit sie für Unternehmen - und ihre Mitarbeitenden - funktionieren. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen. Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt mehr als 15.000 Menschen in über 30 Ländern.

