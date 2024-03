Leer (ots) - Mit nordischem Weitblick schaut man im ostfriesischen Leer hinaus aufs Meer. Und voller Tatkraft und Zuversicht in die Zukunft. So wie der Kaminofen-Hersteller LEDA, der seit jeher eine klare Linie verfolgt: Fortschritt aus Tradition, Innovation als Schlüssel zur Nachhaltigkeit, Qualität ohne Kompromisse - das sind bewährte Unternehmensgrundsätze, die sich stets aufs Neue in den von LEDA entwickelten Produkten wiederfinden.

Kompakter Ofen, klare Kanten, feinste Konturen

Jüngstes Beispiel: Die Produktfamilie ALLEGRA, die vom Stil der Öfen der frühen Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts inspiriert ist, hat Zuwachs bekommen. Der ALLEGRA small "mit Holzfach" ist eine Variante des kompakten, beinahe zierlichen Kaminofens, der traditionelle Ofenbaukunst aus Guss mit innovativer Technik vereint. Mit einer Leistung von 6 kW und der Energie-Effizienzklasse A verkörpert er ein modernes Heizgerät, das auf mehrfache Weise eine klare Linie verfolgt. Denn unmittelbar unter dem Brennraum befindet sich ebenerdig ein Holzfach für die griffbereiten Scheite. Hierdurch kann auf ein separates Holzregal oder einen Korb verzichtet werden, sodass der Wohnraum klar und aufgeräumt wirkt. Das Design des rechteckigen Kaminofens folgt ebenfalls einer klaren Linie, was sich auch an den vertikalen Rillen auf den Seitenwänden des Ofens zeigt.

Alles aus einem Guss: Der Werkstoff, die Technik - und das Design

Beim ALLEGRA small spielt Guss, als Werkstoff stets erste Wahl, eine tragende Rolle. Gusseisen ist ein Material, das allerhöchste Anforderungen erfüllt: Extrem hitzebeständig und formstabil ist es ein sehr guter Wärmeleiter und der Garant für lange Lebensdauer. Der aus schwarzem Guss gefertigte Ofen lässt sich flexibel aufstellen, da das Rauchrohr wahlweise hinten oder oben angeschlossen werden kann. Zur Verbesserung des Raumklimas und für einen energiesparenden Betrieb kann die Feuerstätte mit einem Außenluft-Anschluss kombiniert werden. Das zeitlose Format, die klaren Kanten, das elegante Schwarz - all das sind beste Voraussetzungen für einen Klassiker von morgen. Mehr unter www.leda.de

