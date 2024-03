Unterföhring (ots) - Musik für die Augen! SAT.1 und Joyn bauen ihr barrierefreies Angebot weiter aus und zeigen ab Freitag, 22. März, erstmalig die gesamte Staffel der SAT.1-Musikshow "The Voice Kids" mit Deaf Performance und Gebärdensprache auf Joyn.

SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "Bei ihrer Premiere im #VoiceKids-Finale 2023 wurde die Deaf Performance hervorragend von den Zuschauerinnen und Zuschauern angenommen. Deshalb gibt es jetzt alle neuen Folgen der SAT.1-Musikshow mit Deaf Performance und Gebärdensprache auf Joyn."

Wie kann man #VoiceKids mit Gebärdensprache und Deaf Performance ansehen?

Parallel zur TV-Ausstrahlung gibt es einen extra #VoiceKids-Stream mit Gebärdensprache und Deaf Performance auf Joyn. Bei der Deaf Performance werden alle musikalischen Auftritte der #VoiceKids-Talente durch Mimik, Gestik und Bewegung für Menschen mit Hörbehinderung visuell interpretiert.

Zum Live-Stream mit Gebärdensprache und Deaf Performance geht es am 22. März um 20:15 Uhr hier: www.sat1.de/barrierefreiheit. Dort gibt es auch alle weiteren Informationen zur Barrierefreiheit im SAT.1-Programm.

Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung sind alle Folgen mit Gebärdensprache und Deaf Performance weitere sieben Wochen über die #VoiceKids-Mediathek auf Joyn abrufbar.

Zusätzlich zeigt SAT.1 alle Folgen von "The Voice Kids" wie üblich mit Untertiteln auf der Teletextseite 149.

Die 12. Staffel "The Voice Kids" startet diesen Freitag, 22. März, um 20:15 Uhr in SAT.1 und mit Deaf Performance und Gebärdensprache im "The Voice Kids"-Stream auf Joyn

Pressekontakt:

Carina Castrovillari / Swantje Roll phone: +49 (0) 89 95 07 -1108 / -1135 email: carina.castrovillari@seven.one / swantje.roll@seven.one

Photo Production & Editing Elisa Taupert phone: +49 (0)151 44165442 email: elisa.taupert@seven.one

Infos & Fotos: www.presse.sat1.de

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH