München (ots) - Der April startet bei "Wer weiß denn sowas?" mit jeder Menge Ratespaß. Moderator Kai Pflaume hat sich dazu Prominente mit viel Humor und Ehrgeiz zum Wettraten ins Quizstudio eingeladen. Und selbstverständlich sorgen auch die professionellen Ratefüchse Bernhard Hoëcker und Elton für jede Menge Lacher, wenn sie die drei Antwortmöglichkeiten auf interessante Fragen gegeneinander abwägen.

Wer verhindern möchte, dass lose Haare beim Waschen in der Waschmaschine an der Kleidung haften, sollte ...?

a) etwas braunen Zucker mit ins Waschmittelfach hinzugeben

b) einen Lockenwickler mit in die Wäschetrommel legen

c) die Wäsche vorher mit etwas Lavendelöl besprühen

Folgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:

· Musik-Duell: Die Musikkarriere des Sängers und Songwriters Max Giesinger startete 2011 mit der Castingshow "The Voice of Germany". Inzwischen hat er bereits sein viertes Album veröffentlicht. Sein musikalischer Duell-Gegner Wincent Weiss startete 2013 eher erfolglos bei "DSDS" und schaffte es aber dennoch an die Spitze. Zehn Jahre später veröffentlichte der Popsänger und Songwriter ebenfalls sein viertes Album.

· Spaßvogel-Duell: Bekannt wurde Markus Maria Profitlich als "Erklärbär" in der "Wochenshow". Eine seiner erfolgreichsten Comedy-Shows hieß "Mensch Markus". Zum Rateduell tritt er gegen den Musiker, Autor und Comedian Piet Klocke an, dessen Wortakrobatik als zerstreuter Professor - mit Halbsätzen und dem Spruch "Das geht alles von Ihrer Zeit ab!" - ihn berühmt machte.

· Karl-May-Duell: Seit 2019 reitet der Sänger und Schauspieler Alexander Klaws als "Winnetou" durch die Western-Inszenierungen im Kalkbergstadion in Bad Segeberg. Zum Wettraten trifft er im Hamburger Quizstudio den Schauspieler Reiner Schöne, der 2002 als "Old Firehand" in "Im Tal des Todes" zu erleben war und seit 2008 als Sprecher bei den Karl-May-Spielen zu hören ist.

· Quizexperten-Duell: Ab 8. April gehören "Mr. Tagesschau" Jens Riewa und "Quarks"-Experte Ralph Caspers zum Experten-Trio der neuen nachmittäglichen Quizshow "Frag mich was Leichteres!" im Ersten. Von montags bis freitags um 16:10 Uhr treten dort drei Zuschauer-Kandidaten gegen die Experten an. Bei "Wer weiß denn sowas?" bittet Kai Pflaume zuvor Riewa und Caspers zum knallharten Ratetraining.

Die Rate-Duelle im Überblick:

Montag, 1. April Ostermontag

Dienstag, 2. April Max Giesinger / Wincent Weiss

Mittwoch, 3. April Markus Maria Profitlich / Piet Klocke

Donnerstag, 4. April Alexander Klaws / Reiner Schöne

Freitag, 5. April Ralph Caspers / Jens Riewa

Hätten Sie gewusst, dass ...

ein Lockenwickler in der Waschtrommel verhindert, dass lose Haare beim Waschen in der Waschmaschine an der Kleidung haften?

