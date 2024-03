Köln (ots) - RTL setzt bei "RTL Aktuell" ab Sommer 2024 auf zwei feste Moderationsteams bestehend aus Roberta Bieling und Andreas von Thien sowie Christopher Wittich und Anna Fleischhauer. Die beiden Teams werden dann im Wechsel jeweils von Montag bis Sonntag "RTL Aktuell" moderieren.

Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+: "Relevanter Journalismus gehört seit Jahrzehnten als starke Programmsäule zu RTL. Besonders in der aktuellen Nachrichtenlage sind seriöse Informationen enorm wichtig, um Orientierung zu bieten. Ich freue mich daher sehr, dass mit Roberta Bieling und Christopher Wittich zwei hervorragende Journalist:innen als News-Anchors im Sommer die Moderation von RTL Aktuell übernehmen. Zusammen mit den Sport-Expert:innen Anna Fleischhauer und Andreas von Thien sind das zwei perfekte Teams für uns und die Zuschauer:innen."

Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Politik, Gesellschaft und Sport bei RTL NEWS: "Kontinuität gepaart mit journalistischer Exzellenz ist uns auch bei der zukünftigen Aufstellung von RTL Aktuell sehr wichtig. Mit Roberta Bieling, Christopher Wittich, Anna Fleischhauer und Andreas von Thien setzen wir auf vier unserer besten Journalistinnen und Journalisten, die den RTL-Zuschauern bereits seit Jahren vertraut und zudem sehr beliebt sind. Mich macht besonders stolz, dass wir diese wichtigen Positionen mit Kolleginnen und Kollegen besetzen, die sich im eigenen Haus entwickelt haben."

Maik Meuser, Charlotte Maihoff und Pinar Atalay sowie Anna Kraft, Monica Lierhaus und Birgit von Bentzel gehören auch weiterhin zum erweiterten Moderationsteam von "RTL Aktuell". Darüber hinaus wird Maik Meuser zukünftig im Wechsel mit Ilka Eßmüller die Moderation des "RTL Nachtjournals" übernehmen.

Roberta Bieling ist seit Sommer 2022 als Moderatorin bei "RTL Aktuell" im Einsatz. Zudem moderiert sie seit 2006 das Mittagsjournal "Punkt 12". Nach ihrem Volontariat startete Roberta Bieling im Jahr 2000 bei RTL als Redakteurin, Reporterin und Moderatorin. So präsentierte sie unter anderem die "RTLZWEI News" sowie die RTL-Frühmagazine. Mit Kriegsbeginn in der Ukraine stellte Roberta Bieling Anfang 2022 ihre Nachrichtenkompetenz als Teil der täglichen RTL/ntv Spezials unter Beweis. 2017 moderierte sie gemeinsam mit Peter Kloeppel das RTL Townhall-Meeting mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Christopher Wittich ist seit Mai 2022 Studio-Leiter in Washington D.C. und berichtet von dort für RTL und ntv aus den USA. Seit August 2021 ist er zudem Teil des Moderationsteams von "RTL Aktuell". Christopher Wittich volontierte bei RTL Hessen und war anschließend als Reporter tätig. Von 2014 bis 2022 gehörte er zum Moderationsteam des Nachrichtensenders ntv. Ab 2017 berichtete er regelmäßig aus Berlin und war unter anderem im Zuge des Brexits in Brüssel im Einsatz. Darüber hinaus präsentierte Christopher Wittich mehrfach Wahlsondersendungen.

Anna Fleischhauer gehört seit Sommer 2021 als Sportmoderatorin zum Team von "RTL Aktuell". Zuvor war sie seit 2015 als freiberufliche Journalistin und Moderatorin insbesondere für RTL und den WDR tätig und in dieser Zeit auch als Moderatorin und Reporterin bei großen Motorsport-Übertragungen im Einsatz. Anna Fleischhauer ist Absolventin der RTL Journalistenschule. Während ihrer Ausbildung durchlief sie verschiedene Stationen innerhalb von RTL Deutschland sowie beim ZDF in London und dem WDR in Bonn.

Andreas von Thien ist seit 1997 Sportmoderator bei "RTL Aktuell" und kommentierte auch zahlreiche Boxübertragungen des Kölner Senders. Seine journalistische Laufbahn begann Andreas von Thien 1990 als Sportreporter u.a. für die Hamburger Morgenpost und den Berliner Kurier. 1992 wechselte er zu RTL und stand hier für das RTL-Morgenmagazin "Guten Morgen Deutschland" bzw. für "Punkt 7" vor der Kamera. 2009 wurde er Leiter des RTL-Sportpools. Seit Juli 2020 ist Andreas von Thien Leiter des Sport-Ressorts der RTL NEWS.

Pressekontakt:

Bettina Klauser Vice President / Leitung Kommunikation Information & Sport RTL Deutschland Telefon: 0221 / 45674100 bettina.klauser@rtl.de

Bildanfragen bitte direkt an marie-theres.guehmann@rtl.de

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH