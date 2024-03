Lübeck (ots) - PeakAvenue, seit 2022 ein Portfoliounternehmen von Main Capital Partners ("Main"), hat die Übernahme von Isograph, einem führenden Anbieter von Safety Engineering Software mit Sitz in Großbritannien, bekannt gegeben. Durch den Zusammenschluss erweitert PeakAvenue seine internationale Präsenz in UK und baut seine Position als Marktführer im Bereich Engineering- und Qualitätsmanagement-Software weiter aus.

Das 1986 gegründete Unternehmen Isograph bietet innerhalb seiner umfassenden Produktpalette ein breites Spektrum an Lösungen für Reliability, Availability, Maintainability und Safety (RAMS) und ist der führende Anbieter von Fehlerbaumsoftware (Fault Tree) für Blue-Chip-Kunden in aller Welt. Das Unternehmen hat Niederlassungen in der Nähe von Manchester (Warrington), UK und Salt Lake City, Utah. Zunächst war Isograph als Beratungs- und Softwareentwicklungsdienstleister in den Bereichen Safety und Reliability tätig, hat sich dann allerdings als Anbieter für skalierbare Reliability Software umpositioniert. Die Software von Isograph wird von über 1.900 Kunden verwendet, insbesondere in Großbritannien, den USA, Deutschland und Australien. Die Kunden kommen aus verschiedenen Industriebereichen, wie z.B. Luft- und Raumfahrt, Halbleiter, Energie, Verteidigung, Automobil, Transport, Medizin und Telekommunikation.

Guter Produkt-Markt Fit

Mit seiner RAMS-Software ist Isograph eine logische Erweiterung der PeakAvenue-Plattform, die das Produktportfolio von PeakAvenue durch die Ergänzung von Fehlerbaumanalysen und Functional Safety Funktionen ergänzt und eine Vielzahl von Cross-Selling-Möglichkeiten, unter anderem für Isographs Blue-Chip-Kunden in Großbritannien und den USA, ermöglicht. Peakavenue wiederum wird Isograph bei der Erweiterung seiner Präsenz in Kontinentaleuropa unterstützen und Isographs Software in die Peakavenue Cloud Platform integrieren. Die Kombination macht sich die Expertise von Isograph in den Bereichen Functional Safety und Security Analyse zunutze und fügt eine weitere Komponente zu PeakAvenues Ziel hinzu, eine unschlagbare, hoch integrierte und webbasierte Software Suite entlang des "Digital Thread" anzubieten - von der Idee bis zum Produkt über den gesamten Produktlebenszyklus. Beide Unternehmen betreuen ähnliche Kunden.

Richard Pullen, CTO und Mitbegründer von Isograph, kommentiert: "Wir freuen uns, unsere Kräfte mit PeakAvenue zu bündeln und unsere umfangreiche Expertise im Bereich Functional Safety und Security Analyse einzubringen. Gemeinsam wollen wir unvergleichliche Lösungen schaffen, die den wachsenden Anforderungen unserer Kunden gerecht werden und die Web-Entwicklung unserer Software beschleunigen."

Stephen Flanagan, CEO und Mitbegründer von Isograph, kommentiert: "Wir freuen uns sehr über den Beitritt zur PeakAvenue-Gruppe. Unsere Softwareprodukte ergänzen sich gegenseitig. Durch die Kombination können wird ein leistungsfähiges Lösungsangebot für alle Anwender in den Bereichen Qualität, System Safety, Reliability und Asset Performanz anbieten.

Mit der zunehmenden Bedeutung von Functional Safety und Security Analyse, insbesondere in stark regulierten Sektoren wie der Luft- und Raumfahrt und der Medizintechnik, wird die Expertise von Isograph immer bedeutender. Die zunehmende Konnektivität in allen Branchen steigert die Nachfrage nach robuster Systemtechnik, die Produkte und Systeme vor externen Bedrohungen und Fehlfunktionen schützt. Die kombinierte Gruppe beschäftigt ein erfahrenes Team von rund 155 Mitarbeitern, das sich für die kontinuierliche Entwicklung und den Support der weltweit führenden Qualitäts- und Sicherheitssoftwareprodukte einsetzt."

Ulrich Mangold, CEO von PeakAvenue, fügt hinzu: "Wir freuen uns, Isograph als neues Mitglied im PeakAvenue-Team begrüßen zu dürfen. Der Markt fordert - getrieben durch disruptive Technologien in vielen Branchen - starke Lösungen im Bereich Functional Safety. Unsere Kunden werden von dieser kombinierten Softwarelösung, die den gesamten qualitativen, digitalen Prozess abdeckt, stark profitieren."

Dorian Berndt, Investment Director bei Main Capital Partners, fasst zusammen: "Main ist stolz darauf, das weitere Wachstum und die strategische Expansion von PeakAvenue zu unterstützen. Die Übernahme von Isograph ist ein weiterer Meilenstein für PeakAvenue auf dem Weg, zum führenden Softwareanbieter im Bereich Engineering & Quality zu werden."

Über Isograph

Isograph wurde 1986 gegründet und ist ein führender Anbieter im Bereich Functional Safety & Security. Das Unternehmen, mit Hauptsitz in der Nähe von Manchester (Warrington), Großbritannien, und einer Niederlassung in Salt Lake City, Utah, hat sich zu einer dynamischen Kraft in den Bereichen Safety & Reliability entwickelt. Ursprünglich auf Beratung und Software-Entwicklung spezialisiert, hat Isograph sein Angebot auf eine breite Palette von Serienprodukten im Bereich Reliability erweitert. Die Softwarelösungen werden von Isograph von über 1.900 Unternehmen mit 12.000 Standorten in 75 Ländern genutzt. Die integrierte Reliability- und Safety-Software von Isograph deckt verschiedene Branchen ab, wie z.B. Luft- und Raumfahrt, Automotive, Transportwesen, Nukleartechnik, Chemie, Bildungswesen, Öl und Gas, Fertigung, Medizintechnik, Verteidigung, Telekommunikation und Elektronik. Sie umfasst u.a. Prediction, FaultTree, Reliability Block Diagram Analysis, FMECA, Event Tree Analysis, Weibull Analysis, Markov Analysis und Safety Assessment.

Über PeakAvenue

PeakAvenue ist ein dynamisches und innovatives internationales Unternehmen für Softwarelösungen im Bereich Engineering und Qualitätsmanagement. Es wurde 2022 durch den Zusammenschluss der beiden renommierten deutschen Unternehmen PLATO GmbH und iqs Software GmbH gegründet. PeakAvenue bietet ein umfassendes Angebot an qualitativ hochwertigen Tools und Dienstleistungen, die auf die unterschiedlichen Anforderungen der Branche zugeschnitten sind und die eine kontinuierliche Verbesserung und Spitzenleistung auf dem globalen Markt ermöglichen. Dank der langjährigen Expertise der beiden Unternehmen konzentriert sich PeakAvenue auf die Entwicklung von hochmodernen Softwarelösungen für das Product Lifecycle Management, die Risikoanalyse und das Requirements Engineering, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Produktentwicklung effizienter zu gestalten und ihre Compliance zu verbessern. Darüber hinaus ist PeakAvenue ein führender Anbieter von Qualitätsmanagement-Software (Computer Aided Quality, CAQ), die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Qualitätskontrollprozesse zu rationalisieren, die Einhaltung von Vorschriften zu erfüllen und die allgemeine Produktqualität zu verbessern. Durch die Bereitstellung datengetriebener Lösungen schafft PeakAvenue einen nahtlosen und effizienten Digital Thread, der auf Qualität ausgerichtet ist: Informationen fließen, Menschen arbeiten effektiv zusammen, Lernprozesse werden unterstützt.

Über Main Capital Partners

Main Capital Partners ist ein führender Software-Investor in der DACH-Region, den Benelux-Ländern, den nordischen Ländern und den Vereinigten Staaten. Main verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Stärkung von Softwareunternehmen und arbeitet als strategischer Partner eng mit den Managementteams in seinem Portfolio zusammen, um profitables Wachstum und größere, herausragende Softwaregruppen zu erreichen. Als ein führender Software-Investor, der Private-Equity-Fonds in Nordwesteuropa und Nordamerika verwaltet, beschäftigt Main 70 Mitarbeiter in seinen Büros in Den Haag, Düsseldorf, Stockholm, Antwerpen und einem angegliederten Büro in Boston. Main verwaltet ein Vermögen von über 2,2 Milliarden Euro und unterhält ein aktives Portfolio von mehr als 45 Softwaregruppen. Das zugrunde liegende Portfolio beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiter.

