Heidelberg (ots) - - Dank der #FinishspartWasser Kampagne konnten bereits mehr als 25 Milliarden Liter Wasser eingespart werden - Finish setzt sich seit 2020 mit Natur- und Trinkwasserschutzinitiativen für die Sicherung wertvoller Trinkwasser-Ressourcen und den Schutz der Natur ein - Mit den Finish Ultimate Plus Caps wird Geschirr auch ohne Vorspülen intensiv gereinigt und erhält einen brillanten Glanz

Der Weltwassertag am 22. März ruft jährlich dazu auf, bewusster mit der wichtigsten Ressource der Erde umzugehen. Die Reckitt-Marke Finish nimmt dies zum Anlass, auf die Wichtigkeit des Wassersparens aufmerksam zu machen und setzt sich über den Weltwassertag hinaus mit der #FinishspartWasser Kampagne dafür ein, auf Wasserverschwendung im Haushalt hinzuweisen und diesem mit einfachen Tipps wirkungsvoll entgegenzuwirken. Auch kleine Veränderungen bewirken Großes, wie die Erfolge der Kampagne zeigen - denn gemeinsam konnten bereits mehr als 25 Milliarden Liter Wasser eingespart werden.

Finish hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich mit gemeinnützigen Projekten für die Sicherung wertvoller Trinkwasser-Ressourcen und den Schutz der Natur einzusetzen. Anlässlich des Weltwassertags der Vereinten Nationen am 22. März ruft Finish weiterhin dazu auf, eigene Gewohnheiten im Haushalt kritisch zu hinterfragen. Schon kleine Veränderungen, wie beispielsweise der Verzicht auf unnötiges Vorspülen, können Großes für die Umwelt bewirken. 2020 hat Finish daher die #FinishspartWasser Kampagne ins Leben gerufen, die dazu animiert, Wasser im eigenen Haushalt einzusparen. Zu Beginn der Kampagne, spülten rund 40% aller Menschen in Deutschland ihr Geschirr vor, bevor es in der Spülmaschine landete. Und das nicht ohne Folgen: Bei jedem Vorspülen werden bis zu 24 Liter Wasser verschwendet*.

Nach intensiver Aufklärungsarbeit können nun großartige Erfolge geteilt werden. Seit Beginn des Projekts verzichten 28 Prozent aller Verbraucher:innen, die vorher vorgespült haben, nun auf die vorherige Reinigung des Geschirrs**. Seit Kampagnenbeginn konnten so bereits mehr als 25 Milliarden Liter Wasser eingespart werden.

Finish' Natur- und Trinkwasserschutzinitiativen

Neben den Bemühungen gegen Wasserverschwendung anzugehen, unterstützt Finish auch Natur- und Trinkwasserschutzinitiativen: In langjähriger Zusammenarbeit mit NGO's wie beispielsweise Trinkwasserwald e.V. und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Bundesverband e.V konnten ca. 50.000 Bäume gepflanzt werden. Gemeinsam mit dem Global Nature Fund hat die Marke 2022 Schilfgürtel am Dümmer See restauriert. Finish möchte auf diese Weise zur Sicherung wertvoller Trinkwasser-Ressourcen und den Schutz der Natur beitragen.

Intensive Reinigung mit Finish

Auch zuhause kann jeder seinen Teil zum Wassersparen beitragen. Damit auch ohne Vorspülen niemand auf sauberes Geschirr verzichten muss, hat Finish mit den Ultimate Plus Caps das ideale Produkt im Sortiment.

Die Ultimate Plus Caps sorgen als neueste Innovation von Finish für eine intensive Reinigung, entfernen selbst Eingebranntes und verleihen dem Geschirr brillanten Glanz - und das selbst im ECO-Programm. Durch die CYCLESYNC-Technologie wird dafür gesorgt, dass der richtige Inhaltstoff*** genau zur richtigen Zeit freigesetzt wird, um die Reinigungsleistung der Inhaltsstoffe zu maximieren. Die Caps überzeugen nicht nur in der Reinigung, sondern ebenfalls durch einen 15 Prozent geringeren Chemikaliengehalt im Vergleich zu herkömmlichen Finish All in 1 Produkten. Mit einer 100 Prozent wasserlöslichen Folie löst sich Finish Ultimate Plus zusätzlich schneller auf und die recycelbare Verpackung trägt zu einer nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft bei.

*The Lifesights Company GmbH (2019): Wasserverschwendung beim Geschirrspülen in Deutschland

**Hall & Partners "Brand Equity Tracking Finish Germany" Sep 2023

***Inhaltsstoff: Enzym

